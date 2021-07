Nemali pred ňou kam uniknúť: Video zachytilo húf lososov, ktoré sa “varili” zaživa v horúcej rieke

Vlny horúčav, ktorým aktuálne ľudstvo čelí vo viacerých častiach sveta, predstavujú riziko, aké si mnohí ani nedokážeme predstaviť. Najnovšie svedectvo o tom, že globálne otepľovanie pustoší všetok život na Zemi, prinieslo aj znepokojivé video. To zachytáva lososy plávajúce v rieke Columbia do cieľa istej smrti – príliš horúca voda ich totiž pomaly, ale isto zabíja.

Internet je plný videí, ktoré poskytujú náhľad na to, ako globálne otepľovanie bezprecedentne ničí život na našej planéte. Jedným z najnovších je to, ktoré v utorok zverejnila nezisková organizácia Columbia Riverkeeper, píše britský denník The Guardian.

Lososy sa “varili” v 21-stupňovej vode

Na videu je vidieť plávať niekoľko lososov nerka v rieke Columbia, pričom tieto zábery sú podľa vedcov a odborníkov mimoriadne znepokojivé. Na prvý pohľad síce video pôsobí obyčajným dojmom, znepokojenie prichádza vtedy, keď si diváci uvedomia, že sa pozerajú na umierajúce ryby v dôsledku príliš teplej vody.

Lososy nerka boli podľa odborníkov z neziskovej organizácie vystavené pre nich extrémne teplej vode, keď migrovali zo severozápadu Tichého oceánu proti prúdu rieky Columbia. To, že je pre nich voda príliš horúca, si môžu všimnúť aj diváci videa. Na tele rýb sú viditeľné červené lézie a zranenia, ktorú sú podľa skupiny odborníkov výsledkom stresu a prehriatia. Video si môžete pozrieť nižšie.

Nemajú na výber – buď to zvládnu alebo nie

Lososy putovali proti prúdu rieky z oceánu, aby sa vrátili do svojich prirodzených oblastí kvôli rozmnožovaniu. Nečakane však zmenili smer, keďže sa náhle ocitli v pre nich doslova „vriacej vode“. Teplota vody v rieke v ten deň dosiahla rekordných 21 stupňov Celzia, čo je smrteľná hodnota pre lososy, ak sú jej vystavené dlhodobo, vysvetlil Brett VandenHuevel, výkonný riaditeľ organizácie Columbia Riverkeeper.

Video, ktoré sa skupine podarilo zaznamenať, v podstate zachytáva ich únik z horiaceho pekla. Prečo je ale pre lososy 21-stupňová voda peklom? VandenHuevel to vysvetlil na príklade človeka, ktorý sa rozhodne bežať maratón, keď sú vonku teploty 38 stupňov Celzia. Pre človeka môžu aj takéto teploty a beh v nich predstavovať akýsi spôsob rekreácie, prekonáva totiž samého seba. „Rozdiel je ale v tom, že pre lososa to nie je rekreácia. Nemajú na výber. Buď prežijú, alebo zomrú,“ povedal.

Lososy na videu s najväčšou pravdepodobnosťou do cieľa nedorazili a umreli na choroby a stres z tepla. Video bolo zaznamenané 16. júla tohto roku.

Scéna, ktorú sa podarilo zachytiť, je tak ďalším príkladom tragédií, ktorým ľudstvo v dôsledku globálneho otepľovania čelí a ešte bude čeliť. Vedci pritom dvíhajú varovný prst, že to môže byť ešte horšie.

Nedávna vlna horúčav na severozápade Tichého oceánu a Kanady zabila stovky ľudí a pravdepodobne v dôsledku nej zahynula viac ako 1 miliarda (nielen) morských živočíchov.