Nechutné vulgarizmy, oblievanie pivom a facka: Zápas slovenskej krajskej súťaže sa ani nezačal, hostia odmietli nastúpiť

Niekdajší hráč FK Senica a bývalý mládežnícky reprezentant Matej Kosorín, ktorý v súčasnosti pôsobí v klube TJ Nafta Gbely, na svojej sociálnej sieti uverejnil video, ktoré má zachytávať agresívne a vulgárne správanie hráčov, funkcionárov a fanúšikov mužstva FC Pata. Dané zábery už k dnešnému dňu videlo cez 70-tisíc ľudí.

Útoky smerovali aj na jeho priateľku

Ako z príspevku na Facebooku vyplýva, futbalista dorazil do Paty spolu s priateľkou po vlastnej osi skôr, ako jeho spoluhráči. Už pri vstupe do športového areálu ich mal privítať jeden z pánov slovami, že sa už „na nich, Záhorákov, chystajú“, pričom použil aj vulgarizmus. Týmto slovám ešte neprikladali žiadnu váhu a pokračovali k miestnemu bufetu, kde chceli na zvyšok tímu počkať. Údajne však neprešla dlhá doba a okolo dvojice sa zhŕkla skupina ľudí, ktorá futbalistu s partnerkou častovala nadávkami.

Po chvíli na Mateja s priateľkou vyštartoval aj samotný majiteľ domáceho klubu, ktorý mal celú situáciu vyeskalovať a do verbálneho konfliktu sa zapojilo niekoľko ďalších ľudí. Spŕške nadávok sa nevyhla ani Matejova priateľka, ktorú mali domáci označovať ako „záhorácku ku*vu“ a prítomní oboch posielali zo štadióna „do pi*e“. K fyzickému konfliktu však vtedy ešte nedošlo a fyzická inzultácia mala prísť až po tom, ako na miesto dorazil celý hosťujúci klub.

Vraj len dostali to, čo si zaslúžili

V príspevku sa píše o tom, že futbalistov z klubu TJ Nafta Gbely mali domáci oblievať vodou, pivom a dokonca malo dôjsť aj k facke. Z priložených videí nie je zrejmé, kto najviac prispel k eskalácii celého konfliktu, no agresívni sú podľa záznamov predovšetkým domáci hráči, funkcionári, respektíve priaznivci. Na základe uvedeného odmietli hostia na zápas vôbec nastúpiť, čo domáci kapitán zhodnotil slovami: „Čo ste čakali? Dostali ste len to, čo ste si zaslúžili.“ Na miesto bola privolaná aj polícia.

V komentároch sa stretli dve názorové skupiny ľudí. Tí z Paty vzniknutý konflikt nijako zásadne nepopierali, no naznačovali jeho pôvod už v minulosti. Druhá skupina zase hovorila, že podobné skúsenosti majú s touto obcou aj iné tímy a nie je to prvý prípad, kedy sa s takýmto správaním stretli.

FC Pata hovorí o nešportovom prostredí

Manažér FC Pata Ladislav Herák pre portál Sportnet povedal, že na jeseň v Gbeloch panovalo nešportové prostredie. „Nadávali nám do Maďarov, do Cigánov, pľuvali po nás. Boli strašne arogantní. Napadli otca našej opory Tomáša Dvorského, domáci tréner kopol do nášho trénera fľašu. Potom sa u nás trošku na nich nakričalo a oni sa zľakli. Vyhlásili, že nejdú hrať,“ uviedol funkcionár Paty.

Zároveň priznal vulgárne správanie domácich fanúšikov, no vinu pripisuje Gbeľanom. „Naši fanúšikovia nakričali na nich, aj vulgárne, to je pravda. To, čo oni nám robili, im vrátili. Čo čakali, že im dáme švédske stoly po tom všetkom, čo sa správali ako opice? Doma boli hrdinovia, a teraz sa správali ako plačkovia,“ dodal pre Sportnet Herák.

Pre viac informácií o prípade sme kontaktovali aj autora príspevku, Mateja Kosorína.

Ako sme už v článku naznačili, niektorí ľudia z Paty tvrdili, že konflikt mal svoj pôvod v minulosti. Sú tieto tvrdenie pravdivé? Mohli za to minulé udalosti?

Povedal by som, že mohli, ale aj nemohli. Ich správanie bolo určite podmienené tým, že mali pocit obrovského ublíženia a v hlavách si to tak nejak pospájali, že sa nám musia “odplatiť“. Nemohli v tom zmysle, že si neviem predstaviť, čo také by sa muselo odohrať, aby niekto dokázal pol roka v sebe živiť zlosť, nenávisť a čakal len na ten moment, kým vstúpime do ich areálu, aby sa na nás mohli vrhnúť.

Vysvetľoval som to aj v komentári pod mojím príspevkom – naši hráči dostali tri regulárne červené karty, medzi hráčmi a lavičkami padali urážky a hra bola vyhrotená. Či sú ale toto dôvody na to, aby sa niekto následne choval ako opica, tak to nech si už každý zváži sám.

Druhá vec je, že viacero hráčov aj z iných klubov tam písalo svoje negatívne skúsenosti z Paty. Deje sa to tam pravidelne? Aké skúsenosti máš ty osobne s týmto klubom?

Osobne som k Pate ako ku klubu a dedine nepociťoval absolútne žiadnu emóciu. Teda, až doteraz. V živote som tam nebol ani ako hráč, ani ako bežný človek a nikdy som o nich nič nepočul. Evidentne ale nie sme jediní, ktorí s nimi mali problém. Množstvo ľudí z rôznych kútov Slovenska sa vyjadrilo, aké negatívne skúsenosti s nimi zažili, takže to je ďalší dôkaz o tom, že to tam asi nie je všetko úplne s kostolným poriadkom.

Situáciu zrejme teraz rieši zväz. Máte nejaké informácie, ako sa bude riešiť výsledok zápasu, prípadne iné disciplinárne opatrenia?

Nemám zatiaľ žiadne konkrétne informácie. Dnes som len čítal oficiálnu správu zo zväzu, kde si predvolali vedúceho z Paty, a tiež môjho spoluhráča, ktorý dostal facku. Vec sa ešte asi bude prešetrovať a finálny verdikt padne až neskôr. Osobne však očakávam, že tak, ako je to na Slovensku bežné, celý incident sa zametie pod koberec a počká sa, kým opadnú emócie. Ľudia postupne začnú zabúdať a problém bude vyriešený. Kiežby som sa mýlil.

Na záver možno posledná otázka. Odišli ste všetci z Paty zdraví? Došlo tam aj k fyzickému ataku? Ako to ovplyvní vzťahy klubov do budúcna?

Áno, odišli sme všetci zdraví, teda aspoň čo sa po fyzickej stránke týka. Mentálne zdravie ale trochu utrpelo. Ako som vyššie spomenul, jeden spoluhráč dostal facku, iných obliali vodou alebo pivom, na jedného napľuli. Na mňa s priateľkou sa vrhlo a verbálne nás začalo napádať asi osem chlapov, keď sme nemali žiadnu šancu sa brániť, lebo sme prišli na zápas skôr, ako zvyšok tímu.