Nečakane zomrel uznávaný režisér. Stojí za oceňovanými filmami či seriálovým hitom Veľké malé klamstvá

Vo veku 58 rokov zomrel kanadský režisér a scenárista Jean-Marc Vallée. Denník N ďalej informoval na základe správ z agentúry AP, že Kanaďan zomrel náhle počas vianočného pobytu na chalupe blízko Québecu.

Jean-Marc Vallée sa do širšieho povedomia fanúšikov dostal vďaka oscarovej snímke Klub poslednej nádeje z roku 2013, v ktorej excelovali Matthew McConaughey a Jared Leto, Vallé bol nominovaný na prestížne ocenenie za najlepší strih.

Medzi ďalší známy film Kanaďana patrí aj film Wild z roku 2014, kde herečky Reese Whiterspoonová a Laura Dernová získali tiež nominácie na oscara, či snímka Mladá Viktória z roku 2009. Sám režisér získal 6 nominácií na toto najprestížnejšie filmové ocenenie.

Vallée stojí aj za ceneným seriálom Veľké malé klamstvá, za ktorý získal cenu Emmy a za seriálom Ostré predmety v hlavnej úlohe s Amy Adamsovou.

