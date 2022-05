Nebojte sa ukázať aj svoje slabé stránky. Vďaka tomuto si vás obľúbi každý

Mnoho ľudí sa snaží zamaskovať fakt, že sú v strese, je toho na nich priveľa a potrebujú si oddýchnuť. Neraz sa nazdávame, že nesmieme ukázať svoje slabé stránky. Chceme, aby nás iní vnímali ako silných ľudí, ktorých nič len tak nepoloží. Najnovší výskum však ukázal, že ak odhalíte túto svoju stránku, ľudia vás budú mať radšej.

Stres dokážu rozpoznať aj cudzinci

Ľudia sa občas vedia správať zvláštne. Napríklad, vo chvíľke slabosti prezradia svoje najtajnejšie pocity cudzincovi, ktorého len pred chvíľou stretli. Inokedy sa zas snažíme svoje slabé stránky ukrývať. Ako však píše portál The Conversation, to, či sa niekto trápi, je nahnevaný alebo frustrovaný, dokážeme zistiť už z krátkeho pozorovania. Bolesť a nepohodu dokážu prejaviť dokonca aj zvieratá. Má to však či už pre zviera alebo pre človeka akúkoľvek výhodu?

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Evolution and Human Behaviour, vedci sa zamerali na skúmanie toho, prečo a ako využívame na komunikáciu ruky, tvár a celé svoje telo. Práve takáto komunikácia zohráva kľúčovú úlohu v tom, ako budujeme a udržiavame vzťahy s ľuďmi. Vedeli ste napríklad, že čím viac dáte najavo, že ste vystresovaní, tým viac vás budú mať ľudia v obľube?

Už roky je známy fakt, že pod vplyvom stresu sa naše správanie mení. Niektorí ľudia sa začnú častejšie dotýkať svojej tváre alebo si obhrýzajú nechty. Iní sa hrajú s vlasmi alebo s drobnými predmetmi, ktoré sú práve po ruke. Pre vedcov však až donedávna bolo záhadou to, ako takéto prejavy správania vnímajú ľudia okolo nás. Kládli si otázky, či dokážu ľudia vycítiť, že sú iní v strese a ak áno, ako to zmení to, ako na nás dotyčná osoba nazerá.

Dôležitá je úprimnosť

Aby vedci získali odpovede na otázky, potrebovali v skupine dobrovoľníkov vyvolať mierny stres. Ich prvou úlohou bolo zvládnuť náročný test z matematiky. Potom mali len niekoľko minút na to, aby si pripravili prezentáciu a odprezentovali ju na falošnom pracovnom pohovore. Ďalšia skupina dobrovoľníkov sa mala pozerať na videozáznamy ľudí trápiacich sa s počtami a prezentáciou a mali hodnotiť, či a do akej miery sú vystresovaní. Hodnotilo sa aj to, čo si skupinka o vystresovaných ľuďoch myslí.

Ukázalo sa, že dokážeme prekvapivo spoľahlivo odhaliť, kedy je niekto v strese. Známky stresu dokážu rozoznať nielen blízki ľudia, ale aj úplní cudzinci. Podľa odborníkov je to jasná známka toho, že aj toto je súčasť neverbálnej komunikácie. Zaujímavé je podľa vedcov aj zistenie, že čím viac je niekto vystresovaný, tým viac sympatií voči nemu prechovávame.

Neraz očakávame, že keď ukážeme slabosť, inú ju využijú. Pravda je však taká, že vo väčšine prípadov to v ľuďoch vyvolá pozitívne emócie, potrebu súdržnosti a potrebu pomáhať. Priťahujú nás najmä ľudia, ktorí dokážu svoje emócie prejavovať úprimne.

Zdá sa teda, že stres nie je niečo, čomu by sme sa mali za každú cenu vyhýbať. Okrem toho, že môže v ľuďoch vyvolať pozitívne emócie, malé množstvo stresu nás podporuje v tom, aby sme podávali lepší výkon, či už pri učení sa na skúšky alebo v práci. Či už vás teda čaká skúška alebo pracovný pohovor, neskrývajte svoj stres, komunikujte čo najviac úprimne a prirodzene.