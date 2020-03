Návrat sitkomu Priatelia sa odkladá na neurčito. Môže za to koronavírus

Len pred pár týždňami dostali fanúšikovia kultového sitkomu Priatelia dôvod na radosť. Pri príležitosti nedávneho 25. výročia odvysielania vôbec prvej epizódy a zároveň spustenia novej streamovacej platformy HBO Max sa mala pôvodná šestica hercov stretnúť a nakrútiť hodinový špeciál. Napokon k nemu nedôjde. Zatiaľ…

Koronovaírusová pandémia zastavila produkcie azda všetkých chystaných projektov a nevyhol sa tomu ani očakávaný veľkolepý návrat sitkomu Priatelia (Friends). Šestica hercov mala začať nakrúcať už počas nadchádzajúcich dní, no napokon sa nakrúcanie tvorcovia rozhodli kvôli preventívnym opatreniam odložiť na neurčito. Informoval o tom portál The Hollywood Reporter.

Nakrúcanie malo podľa informácií portálu THR trvať počas pondelka (23.3.) a utorka (24.3.) v štúdiách Warner Bros. na stanovišti Stage 24. Tam počas dekády vznikalo 10 sérií, ktoré fanúšikovia po celom svete dodnes zbožňujú.

Nakrúcanie sa odkladá, epizóda bude

Zatiaľ nie je jasné, kedy bude náhradný termín nakrúcania, tvorcovia, ale aj herci sa doň istotne pustia, takže sa netreba báť, že by sme kvôli koronavírusovej pandémii o špeciálnu epizódu po 16 rokoch prišli.

Hodinová špeciálna epizóda Priateľov však nebude regulérnou epizódou. Keďže nebude mať scenár, pôjde skôr len o ohliadnutie sa za seriálom po rokoch. Na pľaci v kaviarni Central Perk sa má stretnúť pôvodná šestica hlavných hrdinov v zložení Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry a David Schwimmer, rovnako tak ale aj pôvodná tvorcovská zostava David Crane, Martha Kauffman a Kevin Bright.

Nebol to lacný špás

K spoločnému stretnutiu tvorcov a hercov pred kamerami prichádza po rokoch presviedčania a najmä po tom, čo si kultový sitkom získal nových fanúšikov vďaka streamovacej službe Netflix v USA. Neskôr ale predstavila svoje plány spoločnosť HBO, ktorá sa rozhodla založiť novú streamovaciu službu HBO Max a zakúpila práva k ich streamovaniu. Za desať sérií zaplatila 425 miliónov dolárov, za nakrútenie nového hodinového špeciálu dostane každý z hlavných aktérov honorár od 3 do 4 miliónov dolárov.

Zatiaľ nie je známe, kedy nová streamovacia služba spustí svoje fungovanie v USA a nie je známe ani to, či nahradí u nás fungujúce HBO GO. Vyzerá to však tak, že štart sa kvôli koronavírusu oneskorí. O všetkom vás, samozrejme, budeme včas informovať.