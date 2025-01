Natália Puklušová priznala, že po prvýkrát od strednej školy navštívila kaderníčku. Takúto premenu nikto nečakal

Zatiaľ čo niektoré ženy sú u kaderníčky varené pečené, iné sa zveria do rúk vlasovým špecialistom aspoň raz za 4 týždne. Preto budú mnohí krútiť hlavou po tom, čo sa dozvedia o herečke, ktorá zahviezdila v seriáloch ako Oteckovia a Búrlivé víno. Návšteva kaderníctva je totiž pre mnohé ženy úplne normálna vec, no ako vyšla s pravdou von Natália, u nej sa to ani zďaleka nedá povedať.

Úspešná slovenská herečka Natália Puklušová sa venovala svojim pracovným aktivitám, keď sa jej zrazu otočil svet hore nohami. Pred štyridsiatkou sa po prvýkrát stala mamou, a tak s partnerom Michalom Margušom vychovávajú dcérku Wilku Máriu, ako informoval portál Koktejl.

Dopriala si čas pre seba

Pre umelkyňu sa tým začal nový život, odrazu pribudli nové starosti a stopercentná pozornosť smerovala na rozkošnú dcérku, ktorá v decembri oslávila prvé narodeniny. Zdá sa, že popri povinnostiach v domácnosti a starostlivosti o dieťa sa rozhodla Natália k veľkému kroku. Aj keď u iných ide o niečo bežné, pre Natáliu to bolo výnimočné. Nastal čas, aby sa venovala len sebe a dopriala si chvíľu relaxu a odreagovala sa. Spravila to spôsobom, ktorý u nej nenastal už dlhé roky. Zároveň priznala šokujúci fakt.

„Som prvýkrát v živote u kaderníčky. Prvýkrát v živote. Akože, bola som už na gymnáziu, keď ma strihali, ale ešte nikdy som nebola na nejaké farbenie a tak,“ uviedla Natália vo videu, ktoré zverejnila v príbehu na sociálnej sieti. Ako ďalej pokračovala, zašla za kaderníčkou Lenkou, ktorú jej odporučila jej herecká kolegyňa a kamarátka Dominika Kavaschová.

Ako skončila jej premena?