Našli sme šialene lacnú letenku na leto za 8 eur: Do málo známej európskej destinácie si zaletíte za drobné, a za 65 minút

Leto je v plnom prúde a ak ste si náhodou dovolenku nestihli naplánovať a riešite ju na poslednú chvíľu, pravdepodobne už viete, že ceny leteniek sú poriadne vysoké. Stále sa však dajú nájsť výnimky. Podarilo sa nám objaviť letenku, doslova za pár eur, do destinácie, kde si užijete dokonca aj chvíle pri mori. A ďalšou výhodou je, že nie je typickým miestom, kam sa Slováci hrnú.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pri hľadaní lacných leteniek po Európe absolútne dominovala táto akcia. Z Viedne sa do Bosny a Hercegoviny dostanete obľúbenou ružovou nízkonákladovkou napríklad 30. augusta už za 8 eur. Podobne lacné termíny môžete nájsť dokonca aj na september. Alebo ak chcete vyraziť na výlet ešte skôr v auguste, nájdete termíny za 10 a 11 eur.

Doslova na skok

Dobrou správou je, že prijateľné sú ceny aj spiatočných leteniek. Takže toto nie je ten prípad, kedy za cestu tam zaplatíte spomínaných 8 eur a späť by ste už museli investovať omnoho viac. Napríklad, na koniec augusta stoja letenky späť 41 eur, ale v septembri sa dostanete do Viedne už za 11 eur. Letí sa do Tuzly a let trvá iba 65 minút, takže okrem ceny je ďalšou výhodou to, že ste tu rýchlo.

Čo robiť v Bosne a Hercegovine?

Mesto Tuzla sa nenachádza pri mori, no môžete si napríklad požičať auto a k moru vyraziť. Ak ste si doteraz mysleli, že Bosna a Hecegovina túto možnosť nemá, nie je to pravda. Ide síce iba o krátky úsek, ktorý vstupuje do Chorvátska, no na letné radovánky to stačí. Ak si ho chcete užiť, musíte sa dopraviť do mesta Neum, ktoré leží na pobreží Jadranu.

Bosna a Hercegovina však ponúka aj iné možnosti, ktoré tu môžete objavovať, a preto je ideálna napríklad na roadtrip, ktorý môžete po prenajatí auta absolvovať. Takže ak túžite po netypickom mieste na výlet, teraz máte možnosť vyraziť. A nemusí vás to vôbec vyjsť draho. Pri návšteve sa určite nezabudnite ísť pozrieť do hlavného mesta Sarajeva, známeho Mostaru či k úchvatným vodopádom Kravice.