Sú lacné, za vstup zaplatíte aj iba 4 eurá: Na týchto prírodných kúpaliskách sa schladíte a nezruinujú váš rozpočet

Horúce letné dni sú tu a sú ideálne na trávenie voľného času pri vode. Na Slovensku máte celý rad možností, kam sa vybrať. Pozrite si napríklad náš prehľad lacných kúpalísk, kde za vstup zaplatíte len okolo 5 eur. Okrem toho máte možnosť navštíviť aj niektoré z prírodných kúpalísk, ktoré sa naprieč našou krajinou nachádzajú. Aby ste sa ale nemuseli báť kvality ich vody, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky tieto miesta pravidelne monitoruje, takže si ju viete jednoducho overiť. Pozrite, ktoré sú v prevádzke aj s prehľadmi cien vstupného, ktoré je viac než priaznivé.

V článku sa dozviete aj: v akých prírodných kúpaliskách sa okúpete na Slovensku;

koľko necháte na vstupnom;

ktoré z nich je najlacnejšie, a naopak, najdrahšie;

čo tieto miesta okrem kúpania ponúkajú;

kde sa nachádzajú.

Ceny vstupného sú aktuálne pre rok 2023 a pochádzajú z oficiálnych stránok venovaných prírodným kúpaliskám, či z našich vlastných skúseností.

Jazero na Plážovom kúpalisku, Banská Bystrica

Vstupné: Dospelí – 9 €

Deti do 2 rokov – 0,10 €

Študenti – 7,5 €

Dôchodcovia nad 62 rokov – 5 €

Ak poznáte kúpalisko v Banskej Bystrici, tak viete, že okrem umelých bazénov tu nájdete aj prírodné jazero, ktoré ponúka možnosti rôznych vodných aktivít. Súčasťou vyššie spomínaného vstupného teda nie je len samotné jazero, ale aj bazény či tobogany, ktoré sú súčasťou areálu bystrického kúpaliska.

Pláž ORMET, Teplý vrch

Vstupné: Dospelí – 5 €

Deti – 3 €

Na Teplom vrchu, v blízkosti Rimavskej Soboty, nájdete dve prírodné kúpaliská — Drieňok a Pláž ORMET. Tá ponúka upravený vstup do vody, a taktiež aj možnosti stravovania, či napríklad prenájmu paddleboardov. Ak pochádzate z okolia, dobrou správou je, že obe sú aktuálne v prevádzke a kvalita vody vodnej nádrže je pravidelne monitorovaná, takže si môžete jednoducho overiť, či je nezávadná a pri kúpaní vám nič nehrozí.

Kurinec – Zelená voda

Vstupné: Dospelí s trvalým pobytom v Rimavskej Sobote – 6 €

Ostatní dospelí – 8 €

Deti do 3 rokov – zadarmo

Študenti, dôchodcovia s trvalým pobytom v Rimavskej Sobote – 3 €

Ostatní študenti, dôchodcovia – 4 €

Na južnom Slovensku ešte zostaneme, pretože ďalšie prírodné kúpalisko nájdete v mestskej časti Rimavskej Soboty — Kurinec. Okrem kúpania vo vodnej nádrži si tu môžete vychutnať aj bazén s horúcou geotermálnou vodou a zábava tu čaká aj na tých najmenších. Pred návštevou vám ale odporúčame overiť si aktuálny stav vody vo vodnej nádrži. Ako uvádza ÚVZ SR, po odbere vzoriek z konca júna vodnú plochu prevádzkovateľ označil nápisom „Odporúča sa nekúpať vo vodnej nádrži pre deti, tehotné ženy, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom“.

Zlaté piesky, Bratislava

Vstupné: Dospelí – 5 €

Deti od 3 do 18 rokov – 4,5 €

Dôchodcovia nad 62 rokov – 2,5 €

Bratislavské Zlaté piesky domácim alebo ľuďom z okolia hlavného mesta netreba predstavovať. Areál zdravia prírodného kúpaliska ponúka presne to, čo by ste od takéhoto miesta očakávali. Môžete sa príjemne schladiť vo vode, vychutnávať si do sýtosti opaľovanie, alebo si užiť zábavu s rodinou či priateľmi. Zaujímavosťou je, že vstupné si môžete zakúpiť aj cez internet, kedy je ešte o niečo lacnejšie. Napríklad, takýto lístok si dospelá osoba môže kúpiť za cenu ešte nižšiu o jedno euro.