Národná rada schválila novelu: Vysokoškolské tituly bude možné odoberať, nie však spätne

Národná rada (NR) SR schválila novelu vysokoškolského zákona, ktorá umožní odoberanie titulov. Poslanci o tom rozhodli vo štvrtkovom hlasovaní.

Právna úprava stanovuje, kedy možno odnímať titul, za akých okolností a kto má o tom rozhodovať. O neplatnosti štátnej skúšky podľa novely bude rozhodovať rektor aj v prípade, ak záverečnú prácu alebo jej časť “preukázateľne nevypracoval absolvent”, alebo ak neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby. Podľa predkladateľov má zaviesť princíp “kto akademický titul prideľuje, ten ho odníma”.

Rektor má rozhodnúť o odobraní titulu do 150 dní odo dňa začatia konania. Komisia mu podá stanovisko do 90 dní od vyžiadania, bez neho nemôže rektor rozhodnúť. Odchýlenie sa od názoru komisie musí odôvodniť v rozhodnutí. Ak zistí, že nie sú dôvody na rozhodnutie, konanie zastaví.

Novela neumožní spätné odoberanie titulov

Novela by nemala zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov. Účinná by mohla byť od začiatku roka 2021, pričom by sa mala vzťahovať až na záverečné práce študentov odovzdané po januári nasledujúceho roka.

Za vysokú školu by mal konať rektor na návrh poradnej komisie. Jej členov menuje a odvoláva rektor. Jej súčasťou by mali byť štyria vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo docenta, najviac dvaja by mohli byť zamestnancami príslušnej vysokej školy. Ďalej dve osoby s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktoré nie sú zamestnancami školy a jeden študent príslušnej školy navrhnutý študentskou časťou akademického senátu.

Titulu sa môžete po novom aj vzdať

V prípade, ak by sa odňal titul študentovi za riadne ukončenie nižšieho stupňa vzdelávania, pričom by pokračoval na vyššom stupni, mohlo by ísť o dôvod na ukončenie štúdia. “Pretože ten, kto nemá vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, nespĺňa podmienky na prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa,” píše sa v návrhu.

Novela má tiež umožniť vzdanie sa titulu. Fyzická osoba by tak mohla neodvolateľne urobiť písomným oznámením s úradne osvedčeným podpisom doručeným rektorovi vysokej školy, ktorá titul udelila.

Zároveň má právna úprava stanoviť, že konanie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti nemožno začať voči osobe, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie pred 1. januárom 2021. A to aj v prípade udelenia akademického titulu, titulu docent, ako aj pri podaní návrhu na odvolanie profesora.