Rozdiel aj viac ako 500 eur. Slováci s titulom majú lepšie platy ako tí, čo ukončili vzdelanie maturitou

Magistri a inžinieri majú na Slovensku výrazne vyššie platy ako pracovníci s maturitou. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, ktorý agentúre SITA poskytla PR manažérka Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia.

Zamestnanci s vysokou školou majú podľa analýzy aj viac možností na platový rast. Rozdiely medzi zamestnancami sú výrazné vo všetkých krajoch, no tie najvypuklejšie možno pozorovať v Bratislavskom. Pracovník s vysokoškolským vzdelaním tam zarobí v priemer 1 797 eur v hrubom a zamestnanec s maturitou o takmer 500 eur menej. V Prešovskom kraji analýza zaznamenala najnižší rozdiel. Ten medzi uvedenými pracovníkmi predstavuje 235 eur, takže zhruba 26 percent.

Bratislavský kraj má najviac pracovných ponúk

Podľa analýzy jedným z dôvodov, prečo sú rozdiely najväčšie práve v Bratislave a najnižšie v Prešove, môže byť možnosť kariérneho rastu. „Vyššie manažérske pozície zamestnávatelia často podmieňujú dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním, pričom najviac ich je práve v hlavnom meste,“ priblížila Richterová. Minulý rok portál Profesia.sk zaznamenal vyše 1 300 pracovných ponúk vo vrcholovom manažmente v Bratislavskom kraji. V Prešovskom kraji evidovali 168 takýchto inzerátov.

S titulom vaša mzda s vekom rastie

Analýza rozdelila zárobky ľudí s maturitou a s vysokoškolským titulom aj podľa veku a zistila, že Slováci s titulom zažívajú mzdový progres dlhšie. „Kým v súčasnosti platí, že zamestnanec s maturitou dosahuje rýchly platový progres do 34 rokoch, pri zamestnancovi, ktorý má vysokoškolský titul druhého stupňa, je to v priemere až do 44 – 45 rokov.

Neskôr už začínajú platovo skôr stagnovať,“ poukázala Richterová. Práve preto sú rozdiely medzi platmi ľudí so strednou školou a tými s titulom z vysokej školy najvýraznejšie vo vyššom veku. Pri vekovej kategórií od 25 do 34 rokov je rozdiel približne 26 percent, no pri zamestnancoch vo veku od 45 do 54 rokov je rozdiel viac ako 60 percentný.

Priemerný nástupný plat je 1085 eur

Iba tesne po ukončení štúdia majú sledované skupiny podobné platy. „Priemerný základný nástupný plat 24-ročného absolventa univerzity predstavuje aktuálne 1 085 eur v hrubom. Je to takmer rovnaký plat, aký majú ich rovesníci s maturitou, ktorí majú päťročnú prax. Priemerný základný plat týchto pracovníkov na Slovensku predstavuje 1 082 eur v hrubom,“ uviedla Richterová. Dodáva, že platové rozdiely sa od daného momentu prehĺbujú.

Vysokoškoláci nepracujú v odvetví, ktoré vyštudovali

Viac ako polovica vysokoškolských študentov nepracuje v odvetví, ktoré študuje. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu vzdelávacieho projektu Praxuj, kde to uviedlo 54 percent respondentov. TASR o tom informovala Tamara Peterková z projektu Praxuj s tým, že nedostatok skúseností v odbore im sťažuje uplatnenie po skončení školy.

Peterková uviedla, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nedávno predstavilo program na podporu praxe mladých ľudí. Vďaka Praxou k zamestnaniu 2 budú môcť nezamestnaní absolventi vysokých škôl štát požiadať o finančný príspevok pri získavaní práce. Firma, ktorá absolventa zamestná, zároveň získa možnosť financovať pre neho mentora.

Vysokoškoláci nemajú dostatočnú prax

„Nedostatok praxe absolventov vysokých škôl spôsobuje nezamestnanosť mnohých mladých ľudí. Z tohto dôvodu je najlepším možným riešením pre študentov získavať prax už počas štúdia, s cieľom plynulého prechodu zo školy na trh práce,“ uviedol Jozef Gašparík z projektu Praxuj. Z prieskumu vyplýva, že viac ako polovica oslovených si navyše myslí, že v ich kraji je nedostatok práce v odvetví, v ktorom študujú. Pokiaľ ide o odbor celkovo, nedostatok možností na uplatnenie vidí 51 percent vysokoškolákov.

Prieskum sa realizoval na vzorke 2099 respondentov v prvej polovici júna. Väčšinu opýtaných (60,4 percenta) tvorili študenti bakalárskeho stupňa štúdia.