Namiesto McDonald’s Strýko Váňa, Rossgram je nový Instagram. Rusko kopíruje obľúbené značky, takto budú vyzerať

Za uplynulé týždne množstvo svetovo známych značiek oznámilo svoj odchod z Ruska a ďalšie boli zakázané. Mnohé z nich sa stali už aj našou každodennou súčasťou. Viete si predstaviť, že by zo dňa na deň prestal fungovať Facebook, Messenger, už si nepozriete seriál na Netflixe, nepustíte hudbu cez Spotify, neskočíte na jeden cheeseburger do „Mekáča“ alebo nenakúpite v H&M? Takto to aktuálne vyzerá v Rusku, uvádza Vox.

S touto situáciou by krajina mohla naložiť akokoľvek, no vytváranie alternatív značiek, ktoré sú až príliš podobné originálu, pravdepodobne mnohých napriek tomu prekvapí.

V uplynulých dňoch sa na internete začali objavovať videá zúfalých ruských influenceriek, ktoré plačú, pretože odchodom alebo zákazom týchto spoločností prichádzajú o svoje príjmy. Pred prevádzkami rýchleho občerstvenia McDonald’s sa v posledný deň ich fungovania v Rusku zoskupovali davy ľudí. Ako informoval The Guardian, ani zďaleka nejde iba o to, že si miestni už nekúpia hranolky s Coca-Colou. Situácia má oveľa väčší dopad, ktorý môže vrátiť Rusko späť v čase.

Navyše sa stáva ešte viac izolovaným od zvyšku sveta. K už spomínaným značkám sa pridali aj Visa a Mastercard, Ikea, Nike, Apple alebo Zara. Rusko namiesto hľadania spôsobov riešenia tejto situácie stavilo na svoju vlastnú taktiku – začalo vytvárať obdoby značiek, ktoré miestni ľudia tak zbožňujú.

Instagram nahradí Rossgram

Pred niekoľkými hodinami portál Euronews priniesol informáciu, podľa ktorej Rusi chystajú už koncom marca spustiť novú aplikáciu s názvom Rossgram. Už jej samotný názov napovedá, že pôjde o ruského dvojníka Instagramu. Toto však nie je ani zďaleka jediná podobnosť, ktorú Rossgram od Instagramu odpozeral.

Rossgram spustí svoju funkciu 28. marca a okrem iného ponúkne aj priestor pre crowdfunding alebo špeciálnu sekciu s plateným obsahom. „Naša skupina vývojárov už bola pripravená na takýto obrat informácií, a preto sme sa rozhodli nepremeškať príležitosť vytvoriť ruskú obdobu populárnej sociálnej siete, ktorú naši krajania milujú,“ uviedol tvorca Alexander Zobov.

Adresu Rossgram.ru si môžete vyhľadať už dnes. Na úvodnej stránke aktuálne nájdete prihlasovacie okno aj s počítadlom, ktoré odpočítava dni a hodiny do jej úplného štartu. Ako avizuje, pre bežných používateľov bude sprístupnený počas apríla. Aplikácia má byť k dispozícii pre Android aj iOS.

Všimnite si samotné logo. Už jeho farby pripomínajú samotný Instagram. Vyzerá to tak, že tvorcovia namiesto kreativity stavili na to, čo sa už v minulosti osvedčilo.

Dokáže Strýko Váňa nahradiť McDonald’s?

Zrušenie 850 prevádzok siete McDonald’s vyvolal pred niekoľkými dňami obrovský rozruch, píše The Guardian. Po internete začali kolovať fotografie ľudí čakajúcich v davoch, ktorí si chceli naposledy vychutnať obľúbený fastfood. Profil NEXTA na Twitteri zas upozornil na internetové inzeráty, v ktorých ľudia začali predávať produkty McDonald’s za šialené sumy.

Rusko sa však aj k tejto situácii postavilo po svojom. Portál Express dnes informoval, že krajina plánuje otvoriť nový reťazec, ktorý už svojím logom veľmi nápadne pripomína spomínanú franšízu. Nech to znie akokoľvek bizarne alebo až tragicky, žlté logo novej ruskej prevádzky s názvom Uncle Vanya’s (Strýko Váňa) je v podstate iba prevrátenou značkou McDonald’s nabok.

Primátor Moskvy sa ešte minulý týždeň vyjadril, že mesto vyčlení 3,3 milióna libier na vytvorenie nového ruského reťazca s rýchlym občerstvením. Na odchod najznámejšieho fastfoodu reagovali tým, že rýchlo otvoria Strýka Váňu, píše 9News.

Ruský TikTok aj Facebook existujú už dlhšie

Prax vytvárania obdôb známych služieb nie je v Rusku ničím novým. Ešte koncom novembra sa na ruskom trhu objavila nová sociálna sieť s názvom Yappy, ktorá má byť obdobou TikToku, uviedol portál Aroged. Podobne ako pri svetoznámom TikToku, aj tu môžu používatelia zverejňovať svoje krátke videá alebo iba sledovať nahraný obsah. Okrem toho má aplikácia ponúkať bohaté nástroje na úpravu videí a jej autori sa pri vývoji Yappy snažili držať najmodernejších trendov.

Za alternatívu k Facebooku možno považovať sociálnu sieť VKontakte, ktorá existuje už od roku 2006. Je populárna po celom svete predovšetkým medzi používateľmi hovoriacimi ruským jazykom.

Obyvatelia Ruska hľadajú aj iné možnosti

Euronews informoval, že po tom, ako Rusko zakázalo Instagram, dopyt po VPN prudko vzrástol až o 2-tisíc percent. To znamená, že ľudia sa snažia dostať k obľúbenej aplikácii akýmkoľvek spôsobom. VPN je skratkou pre virtuálnu privátnu sieť, ktorá šifruje údaje a zakrýva, kde sa používateľ nachádza. V podstate zatajuje, odkiaľ sa snaží prihlásiť. V tejto situácii ľudia v Rusku siahajú po tejto možnosti.

Masívny odchod svetových značiek z krajiny začal po tom, ako prezident Vladimir Putin porušil globálne normy a začal vojnu. 24. februára sme sa prebudili do smutného sveta, ktorý už nikdy nebude ako predtým. Z každej strany sa objavovali správy o tom, ako v Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách boli zaznamenané výbuchy.

Väčšina sveta sa však postavila na stranu Ukrajiny a mieru. A inak to nebolo ani v prípade týchto značiek, ktoré Rusku vyslali jasný signál a krajinu vrátili v podstate do minulosti. Vyzerá to, že zatiaľ Rusko stavilo na vytváranie alternatív k obľúbeným značkám. O prípadnom vzniku ďalších vás budeme informovať.