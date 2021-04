Namiesto kvapiek si do oka nakvapkala lepidlo. Zrak jej zachránila vec, ktorú možno používate aj vy

Tejto žene sa to však nepekne vypomstilo. V kabelke, ktorú mala pri posteli, mala vedľa seba uložené dve tuby, v jednej z nich bolo lepidlo, v druhej kvapky do očí. Žena však siahla práve po tej nesprávnej tube. Nešťastnou náhodou si tak zlepila očné viečka a takmer sa pripravila o zrak.

Nenechávajte vedľa seba lepidlo a očné kvapky

Za žiadnych okolností si v kabelke a ani na nočnom stolíku nenechávajte vedľa seba lepidlo a kvapky do očí. Presne to totiž urobila žena z Michiganu a škaredo sa jej to vypomstilo. Yacedrah Williams sa podľa portálu Live Science zobudila o jednej v noci kvôli kontaktným šošovkám, ktoré si pred spaním zabudla vybrať z očí. Ako informoval portál WXYZ, Yacedrah mala suché oči. Chcela si preto do nich nakvapkať očné kvapky.

Siahla do kabelky, ktorú mala pri posteli, omylom z nej však namiesto očných kvapiek vybrala tubu s lepidlom na nechty. Svoju chybu si však žena uvedomila príliš neskoro, lepidlo si už kvapla do oka. Pokúšala sa lepidlo zotrieť, bolo to ale nemožné. Lepidlo jej očné viečka zlepilo dokopy. Pokúšala sa ho vymyť studenou vodou, ani to jej však nepomohlo.

Zrak jej zachránila kontaktná šošovka

Ako sa pre WXYZ vyjadril oftalmológ George Williams, Yacedrah postupovala správne. Vždy, keď sa vám niečo dostane do očí, prvé, čo treba urobiť, je vypláchnuť si ich studenou vodou. Ideálne je dať hlavu priamo pod vodovodný kohútik alebo si na oko liať vodu z fľaše. Znie to síce bizarne, no Yacedra ani zďaleka nie je prvým človekom, ktorý si do oka dal namiesto očných kvapiek lepidlo. Narobíte tak síce okolo seba neporiadok, no je pravdepodobné, že si tým v podobnom prípade zachránite zrak.

Yacedrah sa včas dostala do nemocnice, kde jej lekári kontaktnú šošovku z oka odstránili. Práve tá jej zachránila zrak, lepidlo sa totiž usadilo najmä na šošovke. Žena tak prišla len o mihalnice. Tie totiž museli lekári vytrhnúť počas toho, ako sa snažili očné viečka od seba odlepiť. Po zvláštnej nehode žena priznala, že už nikdy nedá na jedno miesto vedľa seba očné kvapky a lepidlo. Dokonca odprisahala, že už nikdy nebude lepidlo na nechty používať.