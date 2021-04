Muž sa v práci neukázal 15 rokov a nikto si to nevšimol. Celý čas dostával výplatu, zarobil obrovskú sumu peňazí

A meškanie nie je niečo, čo sa u nás len tak ľahko odpúšťa. Zamestnancovi jednej z talianskych nemocníc sa však podarilo niečo nevídané. V práci sa neukázal celých 15 rokov. Nikto si to však nevšimol a každý mesiac mu na účet prišla ďalšia výplata.

Zamestnanec v jednej z talianskych nemocníc v meste Catanzaro sa v práci neukázal ani jediný raz za posledných 15 rokov, informuje portál BBC. Naposledy bol v práci videný ešte v roku 2005. Po celý ten čas však aj naďalej poberal riadnu výplatu. Talianska spravodajská agentúra Ansa informovala, že prípad bude prešetrovaný ako podvod.

Čelí obvineniam z podvodu a vydierania

Za celé tie roky, počas ktorých neodpracoval ani jediný deň, nemocnica mužovi vyplatila sumu vo výške 538 000 eur. Polícia sa zaujíma nielen o samotného zamestnanca, ale aj o vedenie nemocnice a personálne oddelenie. Nikto nerozumie, ako je možné, že ani jeden zo šiestich manažérov, ktorí od roku 2005 v nemocnici pôsobili, si nevšimol, že zamestnanec nikdy nie je na pracovisku. Ide o jeden z najzávažnejších a zároveň najbizarnejších prípadov absentizmu, aký bol kedy zaznamenaný.

Muž mal do nemocnice nastúpiť na post úradníka. Okrem podvodu má však na krku aj obvinenie z vydierania. Keď totiž jedna z manažérok napokon prišla na to, že si roky neplní svoje pracovné povinnosti, chcela ho nahlásiť. Zľakla sa však mužových vyhrážok a keď odchádzala do dôchodku, o jeho prešľape sa nikomu nezmienila.