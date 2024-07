Nákupné centrum pobúrilo obyvateľov: Vyrásť má blízko známej pamiatky, Slováci ju poznajú z rozprávky Pyšná princezná

Rozvoj nákupných centier, polyfunkčných zón či supermarketov neutícha ani v súčasnosti a okrem Slovenska nové projekty pribúdajú aj v Českej republike. Kým niektoré sa nachádzajú v zónach na to určených, iné si vybrali, povedzme, kontroverznejšie miesta. Dôkazom je aj mestečko Kamenický Šenov, ktoré mnohí Slováci poznajú zo známej rozprávky. Ako informuje portál Novinky.cz, práve tam mieri nový komplex.

Na samotnom umiestnení nákupného centra v tomto meste by nebolo nič zlé, ak by ho developer nechcel postaviť v blízkosti známej geologickej pamiatky. Konkrétne ide o Panskú skalu, ktorá je zároveň najstaršou českou geologickou pamiatkou vôbec. Jej unikátny vzhľad v regióne vyhľadáva množstvo návštevníkov, pričom pre pamätníkov ide aj o známy kinematografický spot. Skala sa totiž objavila v rozprávke Pyšná princezná.

Približne 300 metrov vzdušnou čiarou je teraz naplánovaný projekt, v rámci ktorého by malo vyrásť nové nákupné centrum obchodného reťazca Norma. To sa nepáči mnohým miestnym obyvateľom, nakoľko podľa nich pôjde o akúsi degradáciu ich prírodného pokladu. Zástupcovia mesta ale tvrdia, že s tým už nevedia nič urobiť.

„Pred tromi rokmi mesto ponúkalo developerom na stavbu predajne iný, vlastný pozemok. K dohode ale nedošlo. Nový developer si zohnal pozemok od súkromného vlastníka a my už nemáme páku na to, ako to ovplyvniť. Nejde o pozemok mesta,“ uviedol starosta Martin Bártl. Dodal tiež, že dané pozemky sú určené na podnikanie a služby. Spomína sa aj to, že mestečko skrátka obchody potrebuje, s čím súhlasia aj obyvatelia, no tí by ich radi videli v inej časti svojej domoviny.

Výstavbou sa má zaoberať aj Agentúra ochrany prírody a krajiny (AOPK), ktorá investorovi nariadila urobiť biologický prieskum lokality na zistenie prírodovedeckej hodnoty lokality. Jeho závery by mali hrať rolu aj pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zatiaľ tiež nie je známe, ako by mal supermarket vyzerať.