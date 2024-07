Kontroverzná reklamná kampaň známeho predajcu môže mať dôsledky, preverovať ho bude inšpekcia. Pobúrení boli aj zákazníci

V súvislosti s reklamnou kampaňou známeho predajcu sa objavili informácie, podľa ktorých mohol zavádzať zákazníkov. Dôvodom bola marketingová kampaň, v rámci ktorej hovoril o zatváraní predajní a veľkých výpredajoch. Ako teraz informujú Hospodárske noviny, Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) dostala aj niekoľko podnetov a spoločnosťou sa budú zaoberať.

„Zatvárame – Všetko musí preč! 4. 7. o 20:00 zatvárame predajne OKAY. Využi jedinečnú príležitosť a nakúp vybraný tovar za likvidačné ceny v e-shope a predajniach. Vybav si domov novou elegantnou sedačkou, pohodlnou posteľou, alebo modernými spotrebičmi,“ znel oznam na webe známeho elektra koncom júna.

Navyše, pár týždňov predtým sa objavili správy, ktoré hovorili o vlne výpovedí, zatváraní niektorých predajní a zmeny zasiahli aj vedenie firmy. Vo všeobecnosti tržby predajniam Okay klesali už približne rok a pol, pričom do karát reťazcu nehrá ani stále silnejšia konkurencia. Ďalšie informácie spomínali, že firma má záväzky po splatnosti na nájomnom aj voči niekoľkým dodávateľom.

Už počas prebiehajúcej kampane sa špekulovalo o tom, že pôjde iba o marketingový ťah, nakoľko sa spoločnosť Okay podobným štýlom prezentovala aj v minulosti. To sa následne potvrdilo a reťazec sa bránil, že išlo o pravidelnú kampaň, zákazníci si to museli zle vydedukovať a ďalej túto skutočnosť nechcú komentovať. Podľa najnovších správ od HN bude napokon Okay prešetrovať aj SOI. Tá dokonca dostala aj niekoľko podnetov.

„Či došlo zo strany spoločnosti k porušeniu zákona o ochrane spotrebiteľa použitím nekalých obchodných praktík, bude preverovať inšpektorát pre Bratislavský kraj. Kontrola je naplánovaná v priebehu budúceho týždňa,“ povedal pre HN Petra Blehová z kancelárie Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie. Po kampani sa navyše na adresu predajcu dovalili desiatky negatívnych komentárov.

Podľa odborníkov sa môže stratégia Okay vypomstiť, nakoľko podobné reklamné ťahy zvyknú fungovať skôr jednorazovo. Pri opakovaní sa môžu niektorí klienti cítiť podvedení, čo v konečnom dôsledku vedie k ich strate.