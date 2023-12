Najväčší výrobca luxusných okuliarov dopraje aj svojim zamestnancom. Zavádza 4-dňový pracovný týždeň, takto bude vyzerať v praxi

Najväčší svetový výrobca luxusných okuliarov, spoločnosť EssilorLuxottica (EssiLux), zavádza vo svojich továrňach v Taliansku štvordňový pracovný týždeň v rámci pilotného projektu s cieľom motivovať potenciálnych zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Francúzsko-talianska spoločnosť v piatok oznámila, že podpísala dohodu s odbormi. Počas 20 týždňov v roku budú môcť jej zamestnanci pracovať od pondelka do štvrtka na dobrovoľnej báze. Ich pracovný deň bude síce o niečo dlhší ako zvyčajne, no od piatka do nedele budú mať voľno.

Platy zostanú nezmenené

Po zvyšok roka bude naďalej platiť bežný päťdňový týždeň, pričom celkové platy a celkový týždenný pracovný čas zostávajú nezmenené.

Účasť v testovacej fáze, ktorá by mala trvať tri roky, je dobrovoľná a očakáva sa, že sa na nej zúčastní približne 20.000 zamestnancov v talianskych pobočkách spoločnosti.

Essilux vznikol v roku 2017 zlúčením talianskeho výrobcu okuliarov Luxottica a francúzskeho výrobcu šošoviek Essilor. Medzi najznámejšie značky spoločnosti patria Ray Ban, Armani, Chanel, Prada a Persol.