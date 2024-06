Najväčší počet hlasov získal tento kandidát: Súboj medzi Ľudovítom Ódorom a Ľubošom Blahom má jasného víťaza

Na Slovensku sa v sobotu 8. júna konali už piate voľby do Európskeho parlamentu (EP). Volili sme si 15 kandidátov a kandidátok spomedzi 24 strán. Zvíťazilo Progresívne Slovensko s 27,81 percenta hlasov, nasleduje Smer-SD s 24,76 percenta. Tretia so ziskom 12,53 percenta hlasov skončila Republika, so 7,18 percenta hlasov nasleduje strana Hlas-SD a kvórum potrebné na účasť v europarlamente presiahlo aj KDH so 7,14 percenta hlasov. Účasť dosiahla 34,38 percenta.

Slovensko bude zastupovať sedem žien a šesť mužov. Najviac poslancov a poslankýň, celkovo šesť, vyšle do europarlamentu Progresívne Slovensko. Z prvého miesta sa do Bruselu dostal Ľudovít Ódor, ktorý získal 294 944 preferenčných hlasov.

Veľký náskok bývalého premiéra

Ľudovít Ódor bol jednotkou na kandidátke PS a jeho pozíciu potvrdilo aj takmer 300-tisíc preferenčných hlasov. Za ním v PS nasledovala Veronika Cifrová Ostrihoňová (117 207 preferenčných hlasov), Martin Hojsík, ktorý obhájil svoje miesto v EP (89 084 preferenčných hlasov), Ľubica Karvašová (65 835 preferenčných hlasov), Michal Wiezik, ktorý rovnako ako Hojsík zasadne v EP po druhé volebné obdobie (30 022 preferenčných hlasov a Lucia Yar (16 974 preferenčných hlasov).

Päť kresiel v EP pripadne strane SMER-SD. Tu suverénne najvyšší počet preferenčných hlasov získal poslanec NR SR a podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha. Od voličov a voličiek získal 187 020 preferenčných hlasov. V celkovom poradí sa teda zaradil hneď za lídra PS Ľudovíta Ódora.

Medzi prvým a druhým miestom, čo sa týka odovzdaných preferenčných hlasov, je teda rozdiel viac ako 100-tisíc hlasov. Bývalý premiér sa stal najkrúžkovanejším politikom a do europarlamentu zasadne s najvyššou dôverou od ľudí.

Podľa politológa z Univerzity Komenského v Bratislave je na mieste zamyslieť sa, či túto dôveru v Ódora nebude vhodné využiť v budúcich parlamentných voľbách, povedal v povolebnom štúdiu na Rádio Slovensko.