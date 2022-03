Peklo v autobuse: Spolusediaceho bodol 100-krát, odrezal mu hlavu a kanibalizoval. Cestujúci sa celej hrôze prizerali

Tento incident sa dá pokojne označiť za najväčšiu nočnú moru cestujúcich autobusom. To, čo sa odohralo na palube linky Greyhound 1170 je možno ešte šialenejšie, než akákoľvek hororová predstava. Mladík Tim McLean sa stal obeťou brutálneho vyčíňania muža menom Vince Weiguang Li, ktorý premenil zdanlivo bežnú cestu autobusom v skutočné peklo. Do väzenia neputoval.

Timothy Richard McLean sa narodil 3. októbra 1985. Bol to mladík s dobrodružnou povahou a športovými ambíciami, ktorý mal rád cestovanie, píše The Winnipeg Free Press. Vyrastal vo veľkej rodine s niekoľkými súrodencami. 30. júla 2008 nastúpil po práci do autobusu, ktorý to mal namierené z kanadskej provincie Britská Kolumbia do Winnipegu, uvádza Ranker. Cesta vyzerala spočiatku úplne normálne, Tim si preto nasadil na uši slúchadlá a opretý o sklo počas jazdy postupne zaspával. V autobuse sa viezlo podľa CBS News celkovo 37 cestujúcich.

Počas cesty autobusom mu do krku vrazil nôž

Tim sedel sám v zadnej časti autobusu. Vince Li pristúpil až neskôr. Usadil sa vpredu a počas prestávky autobusu si išiel von zafajčiť, na svoje predchádzajúce sedadlo sa už však nevrátil. Namieril si to dozadu a usadil sa priamo vedľa Tima. Ten si svojho nového spolusediaceho nevšímal, sedel v polospánku opretý o okno. Ako píše Ranker, trvalo iba päť minút, kým ho prebudilo bodnutie do krku.

Vince Li doslova a do písmena rozpútal v autobuse peklo a svoju obeť nešetril. Tim začal kričať, autobus okamžite zastal a cestujúci vybiehali von. Napriek tomu, že sa všetko odohralo v priebehu krátkej chvíle, Vince Li bol rýchly a brutálny. Timovi adresoval 60 až 100 bodných rán – presná informácia sa medzi zdrojmi líši.

Traumatizoval všetkých naokolo

Keď cestujúci vystúpili von, na peklo odohrávajúce sa vo vnútri autobusu sa šokovaní pozerali cez okno. Šofér s dobrovoľníkmi chceli Timovi pomôcť, dokonca sa vrátili do autobusu. Jedným z nich bola aj vodič kamiónu Chris Alguire, ktorý zastavil, keď videl, že niečo s autobusom nie je v poriadku. Vince Li ich však vyhnal von loveckým nožom, ktorým pred chvíľou dobodal mladíka.

Timovi už nebolo pomoci. Šofér zamkol autobus zvonka a dvojica zostala vo vnútri. Tým zabezpečil, že Vince Li nemal možnosť utiecť. Netušil však, že páchateľ ešte ani zďaleka nebol na konci. Svojej obeti odrezal hlavu a mával ňou ostatným cestujúcim stojacim na krajnici. Po tomto čine sa uchýlil aj ku kanibalizmu a jedol kúsky ľudského mäsa, informoval The Mirror.

Pri útoku bol pokojný

Jedným z cestujúcich, ktorý sa viezol tiež v autobuse bol Garnet Caton, píše CBS News. Počas jazdy sedel iba sedadlo pred Timom a kým nezačul jeho zúfalý krik, nič podozrivé si nevšimol. Uviedol, že Vince Li útočil pokojne, bez hnevu. „Bol ako robot, ktorý dobodal chlapca,“ povedal.

Keď dorazila na miesto zásahová jednotka, Vince Li sa snažil utiecť cez okno autobusu. Avšak sa mu to nepodarilo, bol paralyzovaný a napokon sa dostal do rúk polície.

Kvôli duševnej chorobe neputoval do väzenia, napokon bol prepustený na slobodu

Vince Li trpel v čase spáchania útoku neliečenou schizofréniou, preto keď sa postavil pred súd, ten súhlasil, že z tohto dôvodu nemôže byť zodpovedný za svoje činy. Súd mu teda nariadil rok na psychiatrickom oddelení pod prísnym dohľadom. V zariadení napokon zostal do roku 2017, kedy bol definitívne prepustený na slobodu. Podľa CBC si zmenil meno na Will Lee Baker a a podľa lekárov už nemá predstavovať nebezpečenstvo pre svoje okolie, a preto nepotrebuje ani odborné pozorovanie.

Tento rozsudok bol pre mnohých prekvapivým. Predovšetkým rodičia zavraždeného chlapca netušili, ako sa s ním majú vyrovnať. Ako informoval The Mirror, Timova mama sa po jeho vynesení zmohla iba na vyjadrenie, že nemá slov.

Ani 10 rokov od útoku sa ich život nedal dohromady

Kanadská spravodajská spoločnosť CBC po uplynutí desiatich rokov od incidentu zisťovala, ako poznačil životy zasiahnutých ľudí. Timova mama v emotívnom rozhovore vysvetľuje, ako sa jej po smrti svojho syna zastavil svet. Otec zavraždeného chlapca povedal, že aj po rokoch má problém ráno vstať z postele.

Priniesli aj odpoveď na otázku, prečo sa Vince Li, ktorého sužovala psychická choroba, uchýlil k tomuto činu. Podľa jeho psychiatra mal k nemu prihovoriť Boží hlas, ktorý mu povedal, že Tim je zlo, a preto musí byť popravený.

Prišli o deti alebo sa utápajú v alkohole

Bez následkov nezostali ani cestujúci, ktorí sa stali svedkami vyčíňania v autobuse. Jedným z nich bola aj žena, ktorá porodila dieťa roky po incidente. Napriek tomu, že od neho už ubehol čas, stále sa nedokázala vrátiť do svojho života a dieťa bolo z jej starostlivosti odobrané. Dôvodom je posttraumatická stresová porucha, ktorou mala neustále trpieť.

Život vodiča kamiónu Chrisa Alguirea, ktorý v daný podvečer zastavil a snažil sa na mieste pomôcť, sa po desiatich rokoch rovnako nedal dohromady. Aby vôbec dokázal zaspať, pomáha mu v tom alkohol.

Ďalšia z cestujúcich prišla kvôli traume, ktorá ju sužovala, o opatrovníctvo svojej dcéry. Ako však prezradila v rozhovore pre CBC, Vince Li pre ňu nie je monštrom. Vníma ho ako človeka, ktorý pocítil následky neliečenej duševnej poruchy, ktorá nebola podchytená včas, až vyústila do takéhoto tragického konca.

Nie Boží hlas, ale schizofrénia

Jedno je však isté, život týchto ľudí, ktorých v istý deň v roku 2008 spojila linka autobusu Greyhound 1170 pravdepodobne už nikdy nebude vyzerať ako predtým. Podľa portálu Ranker Vince Li už dlhšie pred incidentom počul hlasy, ktoré pripisoval Bohu.

Kvôli svojmu správaniu bol vyhodený z práce a mal problém sa zamestnať vo svojom odbore. Hlasy ho podporovali v boji proti mimozemšťanom a veril, že po vykonaní svojho činu nájde pokoj. Avšak nešlo o hlas Boha, ale neliečenú schizofréniu, s ktorou si sám nedokázal poradiť. Celý príbeh nájdete spracovaný v jednej z častí dokumentárneho investigatívneho programu The Fifth Estade s názvom Bus 1170: Vince Li and the Greyhound Bus Murder.

A nezabúdajte, že sa v žiadnom prípade nemusíte báť vyhľadať odborníka. Každý má možnosť kontaktovať psychológa alebo psychiatra. Pre bezplatnú pomoc volajte napríklad na číslo 0800 800 566, ktoré patrí Linke dôvery Nezábudka.