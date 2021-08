Najskôr do nich vstreknú jed, potom ich zaživa zožerú: Obrie stonožky zabijú na austrálskom ostrove tisíce vtákov

Ani v 21. storočí nie je prebádaných množstvo oblastí našej planéty. Nehovoriac o tom, že aj o už známych živočíchoch toho stále vieme taktiež pomerne málo. Najnovšie vedcov prekvapilo správanie obrovských stonožiek v Austrálii.

Nová štúdia zameraná na pozorovanie správania obrovských stonožiek žijúcich v Austrálii, priniesla pre vedcov prekvapivé zistenia. Ako informuje web Science Alert, tak druh obrovskej stonožky žijúci na ostrove Philip Island, známy pod latinským názvom Cormocephalus coynei, dokáže ročne zabiť a skonzumovať až 3 700 podstatne väčších mláďat morských vtákov.

Stonožky predátormi na odľahlom ostrove

Tieto stonožky sú jednými zo šeliem ostrova a dorastajú až do dĺžky neuveriteľných 30 centimetrov. Nebezpečné sú pre akéhokoľvek žijúceho tvora, keďže do svojej obete dokážu po uhryznutí vpustiť silný jed, ktorý ich paralyzuje. Takto napokon svoju potravu aj získavajú – najskôr ju otrávia a následne skonzumujú.

Pre vedcov je tento druh stonožiek stále záhadou, pretože sa vyskytuje iba na tomto austrálskom ostrove. Vďaka novému výskumu ich však spoznali o čosi viac.

Vedci zistili, že 30-centimetrové stonožky sú na vrchole rebríčka predátorov na ostrove, vďaka počtu zabitých a skonzumovaných mláďat morských vtákov. Tie sú ich prirodzenou potravou a aj keď sa zdá, že stonožky môžu byť problémom, nie je tomu úplne tak. Sú dôležitou súčasťou miestneho ekosystému. Ako totiž vedci zistili, tieto stonožky nahradili väčších predátorov na ostrove, keďže väčšie šelmy z radov cicavcov z neho vymizli. Stonožky tak pomáhajú udržať ekosystém v rovnováhe.

Najskôr ich jedom paralyzujú, potom ich zaživa zožerú

Ako vedci zistili a uviedli v štúdii publikovanej vo vedeckom časopise The American Naturalist, stonožky Cormocephalus coynei zo svojich malých skrýš vychádzajú za tmy a snažia sa nájsť potravu. Zameriavajú sa pritom na odpočívajúce mláďatá vtákov v hniezdach. Najskôr im vstreknú do tela jed, ktorý ich paralyzuje, no neusmrtí. Zaživa z nich potom zoškrabávajú mäso a zjedia ich. Vedcom sa podarilo zistiť, že ročne môžu tieto stonožky takto zabiť zhruba 2 109 až 3 724 vtáčích mláďat.

Konzumujú nielen malé vtáky

Malé vtáky ale nie sú ich jedinou potravou. Cormocephalu coynei sa živia aj gekónmi, cvrčkami či rybami, ktoré vyplavilo na pláži. Vedci ich pozorovali počas noci 132 hodín, vďaka čomu získali podrobný náhľad na správanie tohto malého predátora.