Najprv k príbehu nič necítil, potom dohral rolu Snapa aj napriek rakovine: Odhalili tajné denníky Alana Rickmana

Alan Rickman patril medzi najcharizmatickejších a najprofesionálnejších hercov, ktorí sa kedy objavili vo filmovom priemysle. Jeho rola Severusa Snapa vo filmoch o Harrym Potterovi ostane nezabudnuteľná aj kvôli tomu, že britský herec ju vykonával dokonca s diagnostikovanou rakovinou.

Severus Snape bol jednou z popredných postáv celej série filmov z čarodejníckeho prostredia. Večne podráždený a nepríjemný učiteľ Harryho Pottera mal byť podľa slov autorky diela, J. K. Rowling vytvorený na základe jej niekdajšieho učiteľa chémie. V poslednom filme sa ukázalo, aký bol Severus pre dej dôležitý, pričom nemenej dôležitý bol aj herec, ktorý sa na jedno desaťročie vcítil do úlohy profesora elixírov.

Ako píše portál Unilad, Alan Rickman bol s postavou a príbehom tak silno spätý, že v natáčaní pokračoval aj napriek tomu, že mu lekári diagnostikovali rakovinu prostaty. V súčasnosti sa postupne o britskom hercovi dozvieme oveľa viac, keďže budú zverejnené plné znenia jeho denníkov, ktoré si viedol od roku 1992 až do smrti v roku 2016.

Nič som k tomu necítil

Rickmanove spisy vydal The Guardian, pričom ich celé znenie bude známe až v októbri. Zatiaľ však vyšli na povrch jeho poznámky z obdobia, kedy sa venoval filmom o Harrym Potterovi.

„18:30, sadni do auta a šoféruj do Sieny, aby si sa Il Campo dostal pred zotmením. Okolo 20:00 som z Patio baru zavolal do LA a povedal, že som OK s HP,“ znel úvod Rickmanovej spomienky na 23. august 2000.

V dokumentoch sa dokonca Rickman priznal, že ešte aj na druhý deň si nebol istý tým, že tú rolu zobral. K príbehu o Potterovi a postave Severusa Snapa totiž tak trochu nič necítil. Odkedy však vyšiel prvý film, skúsený britský herec sa vžil do postavy a razom sa z neho stala, síce z pohľadu diváka negatívna, no superhviezda filmovej série.

Situácia sa komplikuje, Rickmanov prístup to však nemení

Pred natáčaním piatej časti, Harry Potter a Fénixov rád, mu totiž diagnostikovali rakovinu prostaty a nebolo vôbec isté, či bude v pozícii Snapa pokračovať. 5. januára 2006 viezli Rickmana na operáciu, ktorej súčasťou bolo odstránenie celej prostaty.

„Bolo to ako vo filme, veľa kulís a nič z toho sa nezdá reálne. Nepamätám si nič okrem pocitu, keď som bol „nadopovaný“ v zotavovni. Sú tu veľmi milí a starostliví ľudia,“ znela poznámka. Až 30. januára sa Rickman rozhodol, že bude vo filme pokračovať aj napriek zdravotným problémom a oslabenému organizmu.

Verdikt o pokračovaní v ďalších štyroch filmoch opísal nasledovne: „Nadšenie a nálada neboli extrémne vysoké ani nízke. Vyhral ten argument, že prečítaj si to (scenár), je to predsa tvoj príbeh,“ cituje jeho spísané myšlienky The Guardian.

Bez Daniela Radcliffa by to nefungovalo

Aj keď vo filme pokračoval, podľa vlastných slov nastali veľké zmeny. Vzhľadom na obdobie, aké prežíval, nepomohla ani skutočnosť, že so Severusom Snapom sa spájali len negatívne scény plné hnevu a temna. 12. apríla 2006 napísal:

„Uvedomujem si, že hneď, ako sa „zapne“ Snapov prsteň a kostým – niečo sa stane. Byť ukecaný, usmievavý, otvorený sa mi stáva cudzím. Postava ma zužuje, uťahuje. To nie sú dobré vlastnosti na filmovej scéne. Nikdy som nebol menej komunikatívny so štábom. Našťastie Dan plní túto úlohu s ľahkosťou a šarmom, a mladosťou.“

Prežil, aby zanechal svoj odkaz

Alan Rickman teda ostal súčasťou hereckého kolektívu z čarodejníckeho sveta až do konca. V poslednom filme, Harry Potter a Dary smrti 2, jeho postava zomiera a zároveň odhaľuje viaceré prekvapivé detaily zo svojho života, ktoré boli pre vnímanie filmu výrazným zvratom.

Päť rokov po ukončení natáčania, konkrétne 14. januára 2016, Alan Rickman vo veku 69 rokov zomrel. Teraz, viac ako šesť rokov po jeho smrti, sa vďaka zverejneniu jeho denníka opäť vynorí spomienka na nielen skvelého herca, ale aj nezabudnuteľnú postavu Severusa Snapa.