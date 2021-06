Najnovšia správa USA o UFO neprekvapuje. Píše o tom, čo pravdepodobne videli vojenskí piloti

Záver utajovanej správy amerických tajných služieb o existencii UFO, nepoteší nadšencov tejto teórie. UFO neexistuje, aj keď americká vláda nemôže poskytnúť definitívne vysvetlenie javov zaznamenaných vojenskými pilotmi.

Nenašli dôkazy

Americká armáda a spravodajské služby nenašli žiadne dôkazy o tom, že by pozorovania vojenských pilotov, ktoré si nevedia vysvetliť, boli kozmickými loďami či mimozemskými technológiami, uvádza sa v správe, ktorú zverejnilo The New York Times.

V ostatných rokoch zaznamenali Američania viacero nevysvetlených úkazov. Tie boli dokonca v niektorých prípadoch zachytené na videu pilotmi, ktorí spozorovali objekty letiace pred nimi, píše SITA.

Vysvetliť, čo videli piloti, nevedia

Podľa The New York Times s odvolaním sa na nemenovaných úradníkov, sa v správe uvádza, že zo zhruba 120 incidentov za posledných 20 rokov nemali pozorované javy nič spoločné s neznámou tajnou vojenskou či vládnou technológiou. Nesúviseli ani s výskumnými balónmi.

Nedokázalo sa podľa Science Alert však dostatočne vysvetliť, čo v skutočnosti americkí piloti videli. Mohli to byť však rôzne atmosférické úkazy, či jednoducho chyby pozorovania.

Podľa vládnych predstaviteľov neexistuje žiadny dôkaz, že by to mohlo byť UFO. Nevylučujú však, že to, čo americkí piloti videli, môžu byť nové technológie vyvinuté v iných krajinách. Údajne ani nič nenasvedčuje tomu, že by nevysvetliteľné javy pochádzali z tajných amerických programov.

Vláda Spojených štátov berie neidentifikované javy vážne vzhľadom na potenciálne riziko národnej bezpečnosti, keď by protivník teoreticky mohol novou technológiou zasiahnuť vojenskú základňu alebo iné citlivé miesto. Američanov znepokojuje najmä ruský alebo čínsky vývoj, ktorý presahuje súčasné možnosti USA.