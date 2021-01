Americká vládna agentúra CIA po mesiacoch od odtajnenia prvej várky dokumentov, musela odtajniť všetky ďalšie týkajúce sa ich vyšetrovania prípadov UFO. Prístupné sú tak pre všetkých zadarmo a každý do nich môže nahliadnuť. Čo v nich možno nájsť?

Všetky záznamy americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) je možné si stiahnuť vo formáte PDF z webu súkromnej databázy odtajnených dokumentov Black Vault, informoval web LAD Bible. Zaujímavé na tom je, že bol to práve zakladateľ databázy John Greenewald, ktorý desiatky rokov CIA žaloval, že nechce dokumenty odtajniť, píše web Vice.

Greenewald však dosiahol svoje aj napriek tomu, že mu CIA prácu riadne komplikovala. Štúdiu a digitalizácii dokumentov sa venoval niekoľko rokov. Podarilo sa mu dať dohromady množstvá spisov, ktoré boli doposiaľ pred očami verejnosti ukryté. Navyše, CIA dokumenty oficiálne odtajnila, takže dostať sa k nim je maximálne bezpečné. Niektoré z nich už kolujú na sociálnych sieťach.

