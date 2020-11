Rok 2020 sa pomaly blíži ku koncu a aj napriek tomu, že kiná boli viac zatvorené ako otvorené, mohli sme si počas neho vychutnať skvelé tituly. Streamovacie služby uviedli množstvo zaujímavých noviniek a už niekoľko dní sa nachádza v rebríčku Top 10, dnes konkrétne na prvom mieste, seriál, ktorý patrí nepochybne medzi najvýraznejšie za tento rok. Potvrdzujú to aj neuveriteľne kladné recenzie či prijatie divákov, ktorí zaradili seriál Dámsky gambit svojimi hodnoteniami medzi najlepšie vôbec.

Americká 7-dielna seriálová dráma nakrútená podľa rovnomennej knižnej predlohy Waltera Tevisa z roku 1983, svojich divákov doslova šokovala v tom najlepšom možnom zmysle slova. U dievčaťa, ktoré vyrastá v sirotinci a bojuje so svojou závislosťou, sa objaví nevšedný šachový talent. Ani zďaleka však nejde o seriál plný klišé. Každá jedna časť totiž prináša niečo úplne nové, je plná prekvapení a nenechá svojho diváka chladným.

Ako prezradil autor románu Walter Tewis pre The New York Times, chcel svojím dielom udeliť poctu všetkým inteligentným ženám. Napriek tomu, že množstvo vecí zo seriálu môžeme pozorovať aj v skutočnom živote, nevychádza priamo so skutočných udalostí. Tewis však sám šach hral a miloval. Ako ďalej dodal, poraziť bežného súpera mu nerobilo problém. Na hru, akú ukazuje vo svojej knihe Dámsky gambit, by si však netrúfol.

Tvorcovia seriálu Dámsky gambit Frank a Allan Scottovci všetkým ukázali, ako to v dnešnej dobe urobiť dobre, ako zaujať diváka a zo šachu urobili ten najnapínavejší a najdramatickejší šport, aký môže existovať, ako ho hrať s vášňou a ukázali, že ani zďaleka nejde iba o pohybovanie figúrkami po čierno-bielej šachovnici. Za jednou šachovou partiou sa totiž môžu ukrývať hodiny premýšľania, sebakontrola a množstvo logických vizionárskych ťahov.

Šachová hrdinka ovládla seriál aj divákov

Príbeh je zasadený do prostredia 50. rokov a všetko dokonale funguje ako má aj vďaka hereckému obsadeniu na čele s pôvabnou Anyou Taylor-Joy, ktorá sa dostáva do mužského sveta šachu a jej výkon dominuje celému seriálu až sa nakoniec pristihnete pri tom, že vám po jeho skončení táto hrdinka chýba. Dámsky gambit je predovšetkým o rovnosti, o víťazovi totiž rozhodujú len a len schopnosti hráča. Je o obrovskej láske k tomu, čo robíme a snahe dosiahnuť svoj najväčší sen. A v neposlednom rade o pocte šachu, ktorý je pre mnohých z nás, ako sa pri sledovaní koniec-koncov aj presvedčíme, neznámou vodou.

Samotný názov seriálu odkazuje na šachové otvorenie, pri ktorom sa začína s trojicou ťahov d4, d5 a c4. Dámsky gambit patrí do skupiny zatvorených hier a môžeme vidieť aj samotnú hlavnú hrdinku Beth Harmonovú, ako ho vo svojich hrách používa.

Seriál síce nie je nakrútený podľa skutočných udalostí, avšak podobné výjavy sa v šachovom svete objavili. V tejto spojitosti sa uvádza najmä šachový veľmajster Bobby Fischer, ktorý sa vo svojich 15 rokoch stal najmladším majstrom v šachu a podarilo sa mu poraziť aj sovietskych hráčov, ktorí v tom období patrili dlhodobo medzi špičku.

Šachový turnaj nakrútený ako to najnapínavejšie, čo môžete zažiť

Je určite jasné, že väčšina divákov od seriálu o šachu nečakala ani zďaleka toľko emócií, ktoré napokon priniesol. Divák v ňom môže pozorovať množstvo zaujímavých rovín a nájsť v ňom aktuálne odkazy aj pre dnešnú dobu. Nakrútený je majstrovským spôsobom, nič v ňom totiž nechýba a nič nie je naviac. A to ani v prípade, že polovicu jednej časti sledujete iba šachový turnaj. Práve naopak. To sú tie najvýnimočnejšie momenty, ktoré sa v tomto prípade podarilo zachytiť naozaj vydarene.

Jeden z najlepších seriálov roka prinútil ľudí hrať šach

Zaujímavý je aj jav, ktorý seriál vyvolal. Ako informoval portál NME, vďaka seriálu sa zaznamenal obrovský nárast predaja šachových súprav. eBay uverejnil dáta, podľa ktorých sa predaj navýšil o úchvatných 273 %. A ja môžem povedať iba to, že úplne tomuto fenoménu rozumiem. Napriek tomu, že som úplný šachový amatér, už po prvej časti som mala nutkanie si zahrať šach.

Reakcie divákov sú viac než pozitívne. Na ČSFD dominujú hodnotenia s maximálnymi piatimi hviezdičkami a aj preto sa seriál zaradil na 15. miesto najlepších seriálov v databáze. Podľa divákov je teda momentálne jeden z dvadsiatich najlepšie hodnotených filmov databázy. Na týchto prvých priečkach sa momentálne nenachádza žiadny iný seriál z tohto roka. Môže sa pochváliť aj vysokým hodnotením, a to 91 %. Podobný úspech zaznamenal aj na IMDb, kde získal hodnotenie 8,8/10. Na stránke Rotten Tomatoes má dokonca plných 100 %. Ak ste ho náhodou ešte nevideli, nezostáva nám nič iné, iba vám ho odporučiť.

Pozrite si aj krátku ukážku: