Najhorší väzeň Británie môže ísť na slobodu: Bil každého, kto sa mu postavil, rukojemníka chcel vymeniť za gumenú pannu

Označujú ho za jedného z najhorších násilníkov v britských dejinách. Za ohavné skutky je za mrežami už vyše 50 rokov. Existuje však šanca, že sa čoskoro dostane na slobodu. V jednom z listov fanúšikovi priznal, že ak sa tak stane, vezme si, čo mu patrí.

V článku sa dozviete aj: za čo sa Charles Bronson dostal do väzenia;

prečo mu niekoľkoročný trest zmenili na doživotie;

čo všetko za mrežami napáchal;

prečo usporiadal verejnú finančnú zbierku a čo chce robiť na slobode.

Ako dieťa sa stal členom gangu

Charles Bronson, vlastným menom Michael Gordon Peterson (meno si zmenil počas boxerskej kariéry na odporúčanie svojho promotéra a za mrežami sa opäť premenoval, tentoraz na Charlesa Salvadora, údajne na počesť umelca Salvadora Dalího) sa narodil v roku 1952. Podľa portálu The Sun sa už v mladosti hrnul do bitiek a členom gangu sa stal v čase, keď mal len 13 rokov. Prvýkrát sa za mreže dostal v roku 1974, a to za ozbrojenú lúpež.

Trest mu predĺžili po tom, ako napadol spoluväzňa a opäť po tom, čo sa zúčastnil väzenského povstania. Tých bolo napokon niekoľko. V roku 1989 si vyrobil zbraň z metly a rozbitej fľaše a zorganizoval povstanie nahý. Na chvíľu sa mu podarilo dostať sa na slobodu, no v roku 1992 opäť putoval na 8 rokov za mreže po tom, čo sa pokúsil o ďalšiu lúpež. Kým bol na slobode, venoval sa nelegálnym boxerským zápasom.

Ani tentoraz sa ale na slobodu nedostal po počiatočnom treste. Spoluväzňov, ale aj zamestnancov väznice totiž napádal opäť. Celkovo napadol údajne až 20 dozorcov a počas svojho pobytu za mrežami napáchal státisícové škody. V roku 1999 si dokonca vzal väzenského učiteľa ako rukojemníka, v zajatí ho držal 44 hodín. Údajne to urobil preto, lebo si učiteľ dovolil kritizovať jednu z jeho kresieb.

Napadol dozorcov, lekára, ale aj svojho právnika

Len 7 rokov predtým držal ako rukojemníka knihovníka a od polície žiadal šálku čaju, helikoptéru a nafukovaciu pannu. To podľa portálu Mail Online zapríčinilo, že namiesto ďalšieho predlžovania mu bol napokon vymeraný doživotný trest.

V rámci ďalších incidentov napadol lekára a dokonca aj vlastného právnika, a guvernéra oblial vodou. Kvôli tomu, ako nezvládnuteľne sa za mrežami správal, vystriedal niekoľko väzníc, údajne ho mali presúvať až 120-krát. V jednej z väzníc sa pokúsil otráviť spoluväzňa vo vedľajšej cele, v ďalšej sa zas pokúsil siahnuť si na vlastný život, následkom čoho skončil v psychiatrickej liečebni.

Pre portál LADbible sa väzenský dozorca vyjadril, že počas jednej z potýčok skončil Bronson s bodným poranením. Gangom, ktoré sa za mrežami sformovali, sa údajne nepáčilo, že nemajú nad Bronsonom žiadnu kontrolu.