Nájdete tu príspevok od Zomri aj reklamu politickej strany. Anticena Sexistický kix spustila nominácie

Od dnes môžete nominovať slovenskú reklamu na anticenu Sexistický kix. Za posledných 5 rokov si nomináciu vyslúžili reklamy značiek Klenoty Aurum, Hornbach, RV Trailer, ale aj pizzeria TUSI či reklama na známu minerálku Budiš.

Anticena má upozorňovať na neetické reklamy, ktoré majú sexistický podtón alebo znevažujú osoby na základe pohlavia, respektíve rodu. Každý, či už muž alebo žena, sa tak môže ohradiť proti sexizmu i rodovo podmienenej diskriminácii. Na stránke sexistickykix.sk už môžete nájsť prvé nominácie.

Zatiaľ sa tam nachádza reklama spoločnosti AAA Auto, rovnako aj populárne Zomri, reklama politickej strany Most-Híd alebo post spoločnosti ESET, reklama GymBeam, dokonca aj príspevok od Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a mnohé ďalšie.

Reklamy môže prihlásiť ktokoľvek do konca októbra 2020, výsledky budú známe v decembri. Ak ste sa teda stretli so sexistickou reklamou na internete, billboarde, v časopise alebo v televízii, fotografiu vložte do formuláru na stránke a nominujete ju na anticenu.

Nejde o znevažovanie a výsmech

Ako na svojich stránkach autori projektu uvádzajú, zámerom anticeny nie je znevažovanie a výsmech zadávateľov. Dôležité je na neetické reklamy poukazovať, aby sa podobné chyby opakovali čo najmenej. Ten istý zadávateľ totiž môže mať zároveň reklamnú kampaň bez sexistického obsahu alebo sa správať ekologicky a nediskriminačne k svojim zamestnankyniam a zamestnancom i potenciálnej klientele. Ide teda o vytvorenie priestoru, kde ľudia hlasovaním môžu vyjadriť, že daná reklama sa im z vyššie spomínaných dôvodov nepáči.

Sexizmus náš každodenný

So sexizmom sa mnoho ľudí stretáva aj v každodennom živote. Nedávno napríklad novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová uverejnila príspevok na svojom Facebooku, kde anonymne zverejnila niektoré príbehy žien, ktoré zažívajú každodenne nielen sexizmus, hlúpe narážky, no dokonca aj fyzické a psychické útoky. Išlo o jej priamu reakciu na herca Maroša Kramára, ktorý vo vysielaní TV JOJ obťažoval maskérku, no odmietol priznať akékoľvek pochybenie. Táto téma rezonovala spoločnosťou dlhú dobu a že ide o problém, vieme zrejme všetci.

Pozitívne príklady z praxe

Anticena Sexistický kix je už päť rokov úspešným projektom, ktorý upozorňuje na vážne spoločenské témy na Slovensku. Neetická reklama s prvkami sexizmu stále nie je ničím výnimočným a stretnúť sa s ňou môžete pomerne často. Nominovať však môžete aj pozitívne príklady dobrej praxe, kde zadávatelia situáciu zvládli a môžu ísť príkladom tým ostatným.