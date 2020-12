Najčiernejšie auto na svete: V tme ho nevidieť, cez deň vyzerá ako silueta či tieň

V súčasnosti sa môžeme stretnúť s mnohými uletenými úpravami áut. Ak sa ale niekto rozhodne nastriekať auto čiernou farbou, nevzbudzuje to v nás pocit, že by malo ísť o nejakú výnimočnú vec. To ale iba do momentu, keď sa nedozviete, že na nastriekanie sa použila jedna z najčiernejších farieb sveta – Musou Black, ktorá dokáže pohltiť 99,4 percenta svetla.

Extrémne čierna

Vo videu zverejnenom na kanáli DipYourCar na YouTube sa nanáša na auto Mitsubishi Lancer Evolution X extrémne čierna farba Musou Black. Tú vyrába spoločnosť Koyo Orient Japan a tvrdí, že dokáže pohltiť až 99,4 percenta svetla, uvádza portál Jalopnik.

Fotografie nie sú až také zaujímavé, v porovnaní napríklad s videom, ktoré už lepšie ukáže, ako sa superčierna farba vyníma na aute. V podstate kvôli čiernej farbe zaniknú akékoľvek krivky auta a viditeľné sú iba okná, svetlá a kolesá. Je tak vidieť iba akási silueta auta.

Farba Musou black nebola vyrobená na pokrytie auta a je určená skôr do umeleckej sféry, napríklad na farbenie sôch. Okrem toho, riadiť takéto auto v bežnej premávke by mohlo byť aj poriadne nebezpečné, najmä v noci, kedy by ho nebolo takmer vôbec vidieť.

BMW s Vantablackom

Nie je to však prvýkrát, čo niekomu napadlo natrieť auto superčiernou farbou. Urobila to aj automobilka BMW so svojím modelom X6. Ten nafarbili Vantablackom, materiálom, ktorý dokáže pohltiť až 99,965 percenta svetla. Vantablack ale nie je dostupná pre bežných spotrebiteľov, na rozdiel od Musou black.

Takto upravené BMW predstavili na minuloročnom autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom.