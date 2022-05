Nahnevaný zákazník privolal do kaviarne políciu, nepáčila sa mu cena kávy. Majiteľ musel zaplatiť pokutu

Kto by v posledných dňoch nenadával na neustále narastajúce ceny potravín, pohonných hmôt či ďalších komodít. Pre nejedného človeka sa posedenie v reštaurácii stáva luxusom, ktorý si nedopraje každý deň. Tento muž sa rozhodol, že zájde do kaviarne na kávu. Cena jedného espressa ho však šokovala natoľko, že zavolal políciu.

Nepáčilo sa mu, že musí za kávu zaplatiť 2 eurá

Kaviareň Ditta Artigianale v talianskej Florencii musela zaplatiť pokutu vo výške 1 000 eur kvôli zákazníkovi, ktorý bol nespokojný s cenou kávy. Za šálku espressa mal podľa portálu The Guardian zaplatiť 2 eurá. Ešte k tomu žiadal o bezkofeínovú verziu nápoja. Muž sa okrem iného sťažoval aj na to, že cena kávy nebola napísaná na menu za pultom. Rozohnilo ho to natoľko, že zavolal do kaviarne políciu. Majiteľ musel zaplatiť napriek tomu, že kaviareň je v Taliansku preslávená a vyhrala už aj niekoľko ocenení.

Majiteľ podniku Francesco Sanapo sa bráni a tvrdí, že cena kávy je oprávnená. Tvrdí, že ju dováža z malej plantáže v Mexiku. Každý jeden zo zamestnancov si dáva záležať na tom, aby bola káva pripravená naozaj dobre. Dodáva, že cena kávy bola zobrazená na digitálnom menu. „Dostal som pokutu preto, lebo bol niekto urazený, že musel zaplatiť 2 eurá za bezkofeínovú kávu. No verili by ste tomu?“ pýta sa nasrdený Francesco.

Pokutu by mohla dostať takmer každá kaviareň

Dodáva, že polícia mu pokutu udelila na základe zastaraného zákona. Tvrdí, že je nevyhnutné zákon zmeniť, inak by mohla polícia rozdať pokuty 99,9 % barov a reštaurácií. Za šálku espressa zaplatíte v Taliansku v priemere 1 euro. Viacero kaviarní však v poslednom čase dvihlo ceny. Údajne k tomu boli nútení kvôli problémom so zásobovaním, ako aj so slabšou úrodou kávy. Tento rok by sa tak cena za šálku mohla vyšplhať až na sumu 1,50 eur.

Kaviareň Ditta Artigianale svoje brány prvýkrát otvorila v roku 2013 a patrila medzi prvé, kde si zákazník za kvalitnú kávu priplatil o niečo viac. Sanapo hovorí, že sa objavili pozitívne aj negatívne reakcie. Ešte nikdy však za cenu kávy neodstal pokutu. Podľa neho by nikto nemal čeliť škandálu za to, že si za kávu vypýta 2 eurá, alebo pokojne aj viac. Veď aj ceny surovín a energií šli predsa hore.

Na obranu kaviarne sa postavili aj jej verní zákazníci. Pýtajú sa, že ak by si zákazník objednal drahú kávu v Londýne, či by následne do kaviarne zavolal FBI.