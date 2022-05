Rodičia žalujú vlastného syna: Buď musí splodiť vnúča, alebo im zaplatí 650 000 dolárov

Možno sa aj vy stretávate s otázkami, kedy bude konečne svadba, kedy bude prvé dieťa, alebo kedy pribudne súrodenec. Rodičia z Indie sa vnúčaťa zreje už skutočne nevedia dočkať. Rozhodli sa, že zažalujú svojho syna za to, že je už 6 rokov ženatý, no stále bez detí. Žiadajú od neho odškodné vo výške 650 000 dolárov.

Žiadajú, aby do roka splodil s manželkou dieťa, alebo zaplatil odškodné

Indický manželský pár sa rozhodol zažalovať svojho vlastného syna. Ako píše portál The Guardian, žiadajú, aby do roka splodil s manželkou dieťa, alebo aby im zaplatil 650 000 dolárov. Sanjeev a Sadhana Prasad sú už vraj unavení. Nepáči sa im, koľko museli šetriť, aby dopriali synovi, ktorý je pilotom, potrebné vzdelanie. Ani svadba nebola lacnou záležitosťou.

Manželia tvrdia, že ak by ich syn splodil potomka, mohli by tráviť čas s vnúčaťom a ich bolesť by bola znesiteľnejšia. Ak im želanie nesplní, chcú finančnú náhradu vo výške takmer 650 000 dolárov. Vrátil by im tak sumu, ktorú zaplatili za svadbu v 5-hviezdičkovom hoteli (65 000 dolárov), ako aj za auto v hodnote 80 000 dolárov, ktoré mu kúpili. Rodičia okrem toho synovi a neveste zaplatili aj drahé medové týždne.

Sanjeev and Sadhana Prasad say they exhausted their savings raising, educating their pilot son and paying for his lavish weddinghttps://t.co/aX50LbCtoQ — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 12, 2022

Ocitli sa finančne, ale aj psychicky na dne

Napriek tomu, že syna poslali za pilota študovať do Ameriky a za tento špás zaplatili ďalších 65 000 dolárov, vrátil sa domov k rodičom nezamestnaný. Následne si rodičia museli vziať pôžičku na stavbu domu. Ocitli sa tak v nemalých finančných problémoch. Vzhľadom na to, že žijú sami, cítia sa osamelo a zle sú na tom aj po psychickej stránke.

V indickej kultúre je bežné, že celé generácie žijú pod jednou strechou, vrátane bratrancov, synovcov a ďalších členov rodiny. Trend sa však postupne mení. V posledných rokoch sa čoraz viac ľudí napokon od rodičov odsťahuje. Okrem toho, mnohí sa radšej sústredia na kariéru ako na plodenie potomstva.