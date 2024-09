Naď mal prijať úplatok vo výške 3,5 milióna eur: Poslanci strany Smer-SD naňho podali trestné oznámenie, on vinu odmieta

Na bývalého ministra obrany a predsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa bolo podané trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre SR. Podali ho poslanci parlamentu za stranu Smer-SD.

Vo štvrtok 26. septembra o tom na tlačovej konferencii informovali Tibor Gašpar a Richard Glück. Naď je podľa nich podozrivý z toho, že prijal úplatok vo výške 3,5 milióna eur pri poisťovaní štátneho majetku na rezorte obrany, píše STVR.

Naď obvinenie popiera

Gašpar a Glück svoje tvrdenia o úplatku, ktorý mal Naď prijať, podložili videom bývalého konkurzného právnika obžalovaného zo zasahovanie do nezávislosti súdu Zoroslava Kollára.

„Počuli me v nedávnych týždňoch, dňoch, príbeh o tom, že na ministerstve obrany došlo k poisťovaniu štátneho majetku a že na tomto poisťovaní sa zrejme nabalil pán Jaroslav Naď,“ povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.

Glück dodal, že podozrenia naznačujú, že Naď prijal peniaze od osoby označenej ako „inžinier Guláš“. Odvolával sa pritom na nahrávku zverejnenú v Kollárovom videu.

O tom, že Naď prijal úplatok, malo ministerstvo vnútra vedieť už od novembra 2023. Predseda Demokratov ich obvinenie odmietol.

„Ďakujem, že až 8 poslancov NR SR zo strany SMER sa mi venovalo na tlačovej konferencii. Chcem vyzdvihnúť jedinú pravdivú informáciu, ktorá tam zaznela, a to, že chodím do regiónov za ľuďmi, aj keď nie je pred voľbami. Oceňujem, že ste si to všimli a budem v tom pokračovať aj naďalej,“ napísal.

Prezídium Policajného zboru uviedlo, že polícia v prípade koná, vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie ale viac informácií neposkytne. Koalícia však podľa polície koná „štandardne vo všetkých prípadoch podozrenia zo spáchania trestného činu a postupuje zákonným spôsobom“.