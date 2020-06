Nad Európou namerali tento mesiac zvýšenú radiáciu. Nik netuší, čo ju spôsobilo a odkiaľ pochádza

Úrady zo škandinávskych štátov hlásili, že tento mesiac namerali zvýšené hladiny radiácie, ktorá však nepredstavuje ohrozenie pre ľudí. Žiadny štát zatiaľ neuviedol, že by na jeho území prišlo k nejakému radiačnému úniku, a tak je zatiaľ jej pôvod v rovine špekulácií.

Aj keď radiácia v atmosfére bola dostatočná na to, aby bola merateľná, jej úroveň bola nízka a nepredstavovala riziko, uvádza portál Science Alert.

„Boli namerané veľmi nízke úrovne rádioaktívnych látok, a to cézium-134, cézium-137, kobalt-60 a ruténium-103,“ uviedol švédsky úrad pre radiačnú bezpečnosť na Twitteri.

Podobné správy prichádzali aj z Nórska či Fínska. Lassina Zerbo, tajomník organizácie pre komplexnú zmluvu o zákaze jadrových skúšok, uverejnil na Twitteri mapu, ktorá naznačuje možný región, odkiaľ pochádza zdroj. Väčšina radiácie sa totiž nachádza nad územím Ruska, ale aj časťami Fínska, Švédska, Dánska a Nórska.

„Tieto izotopy sú s najväčšou pravdepodobnosťou z civilného zdroja,“ uviedol Zerbo. To naznačuje poškodenie palivového cyklu v niektorej z jadrových elektrární.

