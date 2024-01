Nabiť auto potrvá rovnako dlho, ako ho natankovať. Vedci prichádzajú s nápadom riešenia veľkého problému elektromobilov

Vymysleli jedinečný dizajn lítium-iónovej batérie, ktorá sa dokáže nabiť už za päť minút. S nápadom prišiel výskumný tím z Cornellovej univerzity. Ten by mal vyriešiť dlhý čas nabíjania elektrických vozidiel, ale aj umožniť používať menšie batérie s menšou kapacitou. Výsledkom môže byť zníženie cien takýchto áut. Informáciu priniesol portál Interesting Engineering.

Krok vpred

V dnešných elektrických autách sa používajú batérie, ktoré je možné na najvýkonnejších nabíjačkách nabiť do 30 minút. Typickej domácej nabíjačke to trvá asi osem hodín.

Riešenie vedeckého tímu z Cornellovej univerzity by teda značne znížilo čas potrebný na nabíjanie. Kompletné nabitie by trvalo len 5 minút, čo je rekord. Vedci sa pritom zamerali na kinetiku elektrochemických procesov, ktoré v týchto batériách prebiehajú. Hľadali aj špeciálne materiály s nízkymi Damköhlerovými číslami, ktoré majú rýchle prepravné rýchlosti. Zistili, že by sa dal použiť mäkký kov s názvom indium.

Pomôže to aj životnému prostrediu

Rôzne spôsoby dopravy sa naprieč celým svetom elektrifikujú. Ide o snahu znížiť emisie z dopravy. Cieľom transformácie je dokonca v priebehu nasledujúceho desaťročia zakázať predaj áut poháňaných fosílnymi palivami.

Vedci, ktorí stoja za vytvorením novinky, tvrdia, že bezdrôtové indukčné nabíjanie elektrickým autám umožní používanie menších batérií. Ich nabíjanie bude rýchle a nie je nutné so sebou niesť batériu s dojazdom tisíc kilometrov.

Tak klesne nielen cena vozidla, ale aj jeho hmotnosť, čo zlepší jazdné vlastnosti. Má to aj ďalšiu výhodu – výmena tejto batérie bude lacnejšia ako v prípade jej väčších „sestier“.