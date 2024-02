Liečili sa tu Sládkovič či Hviezdoslav, teraz bojujú o prežitie: Známe kúpele dostali nádej, opäť ale riešia problém

Liečivé vody Kúpeľov Sliač pomohli mnohým návštevníkom vrátane osobností ako Andrej Sládkovič či P. O. Hviezdoslav, ktorí sa v istej etape svojho života v tomto zariadení ocitli. Podobne, ako niekoľko ďalších známych liečebných centier rovnakého charakteru, sa kúpele časom ocitli v nepriaznivej situácii a v Sliači sú posledné roky definované bojom o prežitie. Tomu dal iskričku nádeje bývalý minister Richard Sulík, no v súčasnosti sa už opäť riešia problémy. Vraj nie sú peniaze, informujú o tom Hospodárske noviny.

Kde sú peniaze?

Kúpele Sliač sú aktuálne vo vlastníctve štátu a ich majoritným akcionárom je cez MH Manažment rezort hospodárstva. Bývalý minister Sulík pripravil plán na prebudovanie zariadenia, ktorý by mu poskytol približne 30 miliónov eur. „Len prvá fáza si vyžiada 60 miliónov eur. Ide o rekonštrukciu budov v havarijnom stave. Štátny MH Manažment komunikoval v minulosti, že vedia poskytnúť polovicu,“ upresnili HN.

Na konci januára do kúpeľov zavítala aj súčasná ministerka Denisa Saková s konštatovaním, že v Sliači sú rozhodne potrebné dlhodobé investície. „Denisa Saková rokovala o možnostiach rozvoja, na ktoré predchádzajúce vedenie rezortu nezanechalo žiadne zdroje a obnova kúpeľov nie je ani v Pláne obnovy a odolnosti,“ opísala HN hovorkyňa Mária Pavlusík. A práve v tomto bode sa tvrdenia súčasného vedenia rezortu s tým predošlým rozchádzajú.

Viaceré zdroje HN potvrdili, že peniaze skutočne bývalá vláda na účte nechala a potvrdil to aj bývalý štátny tajomník Karol Galek. „Túto sumu sme nechali na účte MH Manažmentu. Ako generálna riaditeľka tejto spoločnosti Marianna Ondrová informovala ešte v septembri minulého roku,“ povedal. Manažérka obchodu a marketingu kúpeľov priblížila, že vo veľkom očakávaní sú aj oni, nakoľko tieto financie sú pre rozvoj Sliača bytostne nevyhnutné.

O tom, že by investícia do takéhoto zariadenia mohla mať zmysel, naznačujú aj súčasné trendy. Celý kúpeľnícky segment zažíva opätovný nárast spojený so starnutím obyvateľstva a pri rastúcej životnej úrovni by sa mohli peniaze štátu vrátiť. Druhou možnosťou je predaj kúpeľov, ktoré by do štátnej kasy priniesli podľa znaleckého posudku z roku 2022 približne 24 miliónov eur.