Na verejnosť uniklo video z kastingu na film roka, na ktorý sme čakali 103 rokov. Ľudia sa pýtajú na jednu zásadnú vec

Mnoho ľudí po dopozeraní dokonca vyhlásilo, že Lily-Rose Deppová, ktorá má len 25 rokov, hereckými schopnosťami už prekonala aj mnohoročnú prácu otca Johnnyho Deppa.

O vynikajúcom filme sme vám krátko po zahájení premietania priniesli aj recenziu a prečítať si ju môžete na tomto odkaze.

Do obehu nedávno uniklo video zo samotného kastingu mladučkej herečky. V príspevku na sociálnej sieti X môžeme vidieť Deppovú, ako recituje repliku svojej postavy Ellen Hutterovej.

Part of Lily Rose-Depp’s audition tape for her role in ‘NOSFERATU’ has been released online.

Read our review: https://t.co/lmDVuyswGS pic.twitter.com/gXismIqZuc

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 22, 2025