Na Veľkú noc sa môžu viaceré časti Slovenska pripraviť na sneh. Dávať si pozor treba aj na silný vietor

Po prednej strane mohutnej tlakovej výše so stredom nad Dánskom začne od severu do strednej Európy prúdiť chladný a vlhký vzduch. Zároveň zasahuje nad našu oblasť od severovýchodu výšková brázda nízkeho tlaku vzduchu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.

Dnes bude premenlivá, miestami až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach je možné očakávať prehánky alebo dážď, na západe budú zrážky len ojedinele.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom

Od vyšších polôh, na severe od stredných polôh, sneženie. Neskôr popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Príde ochladenie.

Najvyššia denná teplota dosiahne 10 do 16 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, na Spiši a miestami aj Šariši 3 až 9 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov sa bude pohybovať okolo -2 stupne Celzia.

Meteorológovia predpokladajú, že spadne do 5, na severe ojedinele okolo 10 mm zrážok, od cca 700 m do 10 cm snehu.

Počas soboty môže vo viacerých lokalitách na Slovensku silnejšie zafúkať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom. Týka sa najmä západného Slovenska a niektorých okresov na východe. Na vietor si treba dávať pozor aj na horách. Výstrahy trvajú do večera.

Meteorológovia varujú pred silnejším vetrom na celom území Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, väčšinu okresov Košického kraja, ako aj pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom a viaceré lokality v Prešovskom kraji. Výstraha platí do 20.00 h, v niektorých okresoch až do 22.00 h. Vietor môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Na hrebeňoch hôr očakávajú meteorológovia vietor s rýchlosťou v nárazoch 110 kilometrov za hodinu. Výstraha prvého stupňa sa týka okresov Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Rožňava, Gelnica a Spišská Nová Ves. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne,“ upozornil SHMÚ. Výstraha trvá do polnoci.