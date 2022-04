Rusko bojuje proti NATO. Moderátorka ruskej štátnej televízie oznámila, že tretia svetová vojna už začala

Moderátorka Olga Skabajevová oznámila v ruskej štátnej televíznej relácii, že dôvod, prečo „špeciálna vojenská operácia“ trvá tak dlho je, že začala tretia svetová vojna a Rusko bojuje proti NATO.

Ako informuje portál Independent, informáciu priniesol reportér BBC Francis Scarr.

„To, čo eskalovalo, môžeme pokojne nazvať treťou svetovou vojnou, to je absolútne isté,“ oznamuje moderátorka v štátnej televízii, „práve teraz bojujeme proti infraštruktúre NATO, ak nie proti samotnému NATO.“

Independent k tomuto výroku dodáva, že keďže Rusko dostáva od ukrajinskej armády viac zásahov, sú nútení vymýšľať výhovorky, prečo Ukrajinu neovládli. Vo štvrtok krížnikovú vojenskú loď Moskva zasiahla ukrajinská raketa, ktorá spôsobila požiar a potopenie lodi. Ukrajina tvrdí, že kapitál ruského krížnika Moskva, ktorý sa potopil v Čiernom mori, zahynul na palube lode. Kremeľ odmietol uznať, že dôvodom bola ukrajinská raketa, ale oznámili, že na lodi vypukol požiar, vďaka ktorému sa potopila.

And here we have it – in a rant seemingly aimed at explaining to viewers why the „special operation in Ukraine“ is taking so long, Russian state TV presenter Olga Skabeyeva says her country is fighting World War Three against Nato

I’ve added subtitles pic.twitter.com/MQW0UfiQso

— Francis Scarr (@francska1) April 14, 2022