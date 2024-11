Na túto čerpaciu stanicu pozor: Ak na nej nezastavíte a nenatankujete, riskujete, že bude od vás žiadať 400 eur

Ak sa rozhodnete na tejto pumpe normálne natankovať, prípadne zastaviť a umyť si auto, nič vám nehrozí. Ak ale cez čerpaciu stanicu iba prejdete, lebo je to pre vás z hľadiska dopravnej situácie výhodné, môžete očakávať nepríjemnú výzvu na zaplatenie.

Poplatok 395 eur

Túto čerpaciu stanicu nenájdete na Slovensku, ale v susednom Rakúsku, konkrétne v hlavnom meste — vo Viedni. Keďže do tohto mesta autom prichádza aj množstvo Slovákov, je dobré vedieť, na čo si dať pozor.

Ako informuje portál Topspeed, ide o pumpu TAC Carwash na Taborstraße 102-108. Prevádzkovatelia pumpy vyžadujú od vodičov, ktorí tadiaľ len prejdú bez zastavenia a natankovania či umytia auta, poplatok 395 eur za neoprávnené využitie ich pozemku.

Neskúšajte to

Vodiči tak dostanú od právnej spoločnosti zastupujúcej stanicu výzvu na zaplatenie poplatku. Samozrejme, k tomuto sa nepristúpilo len tak. Problém s častým prejazdom nastal po tom, ako sa začali stavebné práce v blízkosti a tie súvisia s dopravnými obmedzeniami. Nepomohla pritom ani značka pred pumpou, ktorá zakazuje prejazd.

Argumentom čerpacej stanice je, že ich skutoční zákazníci sú blokovaní prechádzajúcimi autami a tiež bezpečnosťou, za ktorú zodpovedajú.

Vodiči ale argumentujú, že poplatok je neúmerne vysoký, a to si myslia aj odborníci, ktorí radia sa s čerpacou stanicou dohodnúť na urovnaní právneho sporu.

Čerpacia stanica tvrdí, že tí, ktorí jej služby normálne využijú, sa žiadneho poplatku obávať nemusia. Nie je úplne jasné, čo by sa stalo, ak by cez pumpu prešlo slovenské auto a či by sa k vymáhaniu poplatku pristúpilo aj tak. V každom prípade vám to ale neodporúčame skúšať, radšej rešpektujte dopravné značenie.