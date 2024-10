Na slovenských vodičov čaká významná novinka, do platnosti vstúpi už v januári 2025. Meniť bude toto zaužívané pravidlo

V posledných mesiacoch vstúpilo v rámci Európskej únie do platnosti niekoľko zmien, ktoré by chceli kompetentní z Bruselu zaviesť do praxe v najbližších rokoch. Kým niektoré novinky sa nestretli s pochopením, iné by zase mohli vodičom život uľahčiť. Platí to aj v prípade povinného zmluvného poistenia (PZP).

Na Slovensku sa dodnes stretnete s tým, že doklad o PZP je známy aj ako zelená karta. Poisťovne totiž túto kartičku posielali v tradičnej zelenej farbe, čo sa v nedávnom období zmenilo a motoristi ju dostanú v čierno-bielom formáte, vhodnom na následnú tlač do fyzickej podoby. Ako informoval portál Finsider, zmena farby nie je v tomto prípade až taká podstatná. Mení sa totiž aj samotný formát, ktorý pri kontrole vodiči musia dodržiavať.

Od januára budúceho roka už môžu slovenskí vodiči policajtom predložiť aj elektronickú formu PZP, napríklad v telefóne. Tí ju budú musieť akceptovať rovnako ako fyzickú kartu. Vyplýva to z nedávneho rozhodnutia európskej kancelárie poisťovní, známej ako CoB.

„Pred niekoľkými dňami Council of Bureaux, medzinárodná spoločnosť zaštiťujúca systém zelených kariet, upozornila, že od januára 2025 musia všetky krajiny systému zelených kariet akceptovať papierovú alebo elektronickú verziu zelenej karty,“ povedal Martin Podávka, produktový expert českej poisťovne Pillow s tým, že nové pravidlá postavili elektronickú verziu PZP na rovnocennú úroveň s tou papierovou. Je teda na vodičovi, aký spôsob overenia si vyberie.

Správy pre Finsider potvrdila aj hovorkyňa za Slovenskú kanceláriu poskytovateľov (SKP) a Slovenskú asociáciu poisťovní (SLASPO) Eva Jacková. Začiatkom roka 2024 pritom panoval istý rozkol medzi rezortom financií a ministerstvom vnútra. Kým ministerstvo financií hovorilo o tom, že žiadny zákon nepredpisuje kontrolovanú formu PZP, rezort vnútra mal iný pohľad, podľa ktorého mal vodič spomenutý doklad predložiť v listinnej podobe.

V súčasnosti už ministerstvo vnútra necháva pravidlá na kompetentný rezort, ktorým je ministerstvo financií. Ako teda z prezentovaných faktov vyplýva, na Slovensku nie je v súvislosti s touto zmenou potrebné zákon meniť. Vodičom by tak už pri kontrole mala postačovať aj elektronická verzia ich PZP.