77-ročný Američan je najdlhšie čakajúcim väzňom na trest smrti. Po 32 rokoch spoznal dátum svojej popravy

Na svete pravdepodobne neexistuje väzeň, ktorý by na vykonanie trestu smrti čakal tak dlho, ako tento Američan. Odsúdený bol ešte v roku 1990 a vedel, že za brutálnu vraždu mierny trest nedostane. Smrť dostal za obzvlášť závažný zločin úmyselného zabitia policajného dôstojníka. Na trest ale väzeň čaká priam až neuveriteľných 32 rokov.

Dnes už 77-ročný Carl Wayne Buntion ešte v roku 1990 spáchal zločin, aký mu nemohol byť nikdy odpustený. Samozrejme, v registri trestov nemá len svoj najzávažnejší zločin, informuje web LAD Bible. Nebyť ale podmienečného prepustenia na slobodu v roku 1990, svoj posledný skutok by možno ani nikdy nevykonal.

Po 6 týždňoch na slobode zastrelil policajta

Buntion mal pomerne pestrú kriminálnu minulosť. Pred vykonaním vraždy totiž bol už 13-krát odsúdený za iné vážne zločiny. Žiaden z nich ale nezahŕňal brutálnu vraždu. Tú vykonal len 6 týždňov po tom, čo bol podmienečne prepustený po vykonaní posledného zločinu.

K vražde došlo na frekventovanej cestnej komunikácii. Buntion sa viezol v aute ako člen posádky, ktorú zastavila policajná hliadka. Išlo o bežnú kontrolu, no Buntionovi v tej chvíli akoby preplo. Kým sa vodič motorového vozidla rozprával s policajným dôstojníkom Jamesom Irbym, kriminálnik vystúpil zo zadného sedadla v aute. Zozadu pristúpil k policajtovi a trikrát naňho vystrelil, pričom jedna z guliek zasiahla aj jeho hlavu. Policajt Irby bol na mieste mŕtvy.

Po tomto skutku Buntion ešte vystrelil aj na policajnú zálohu v aute a dal sa na útek. Na slobode pobudol len pár hodín. Netrvalo totiž dlho a vyšetrovatelia ho našli a zatkli. Krátko na to bol odsúdený na trest smrti za vraždu príslušníka policajného zboru. V podstate, ak by aj nebol jeho obeťou policajt, ale ktokoľvek iný, Buntionovi by hrozila smrť tak či tak. V štáte Texas totiž ide o najzávažnejší zločin, aký kto môže spáchať.

Zosnulý Irby po sebe zanechal manželku a dve deti, ktoré v tom čase mali len tri a jeden rok. Otca prakticky nikdy nevideli.

Trestu smrti sa doposiaľ nedočkal kvôli šikovným právnikom

No aj keď k odsúdeniu Buntiona došlo pomerne rýchlo, rozsudok vykonaný nebol po dobu dlhých 32 rokov. Vždy bolo jasné, že páchateľ sa na slobodu (aj vzhľadom na svoju kriminálnu minulosť) už nedostane.

Buntionovi právnici ale videli niekoľko nezrovnalostí v rozsudku svojho klienta, čo viedlo k neustálym odkladom trestu. V roku 2009 bol páchateľovi dokonca trest smrti aj zrušený a nahradený doživotím. O tri roky neskôr, teda v roku 2012, sa ale zmenila porota súdneho pojednávania a Buntionovi opäť potvrdila trest smrti.

O ďalšie odvolanie sa právnici pokúsili aj v októbri 2021. Najvyšší súd USA to ale zamietol a už je jasné, že Buntionovi bude vpichnutá smrtiaca injekcia. Stane sa tak 21. apríla tohto roku. Bution a tak stane najstarším väzňom, ktorý kedy na trest smrti čakal takto dlho.