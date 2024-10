Na toto Šutaj Eštok neprišiel, odkazuje Šimečka: Do nových pasov vytlačil báseň jeho prapraprastrýka, Petra Dobroslava Bellu

Koncom septembra sme vás aj my informovali, že ministerstvo vnútra odhalilo nové cestovné pasy. Slovenský folklór bez fejku ale krátko na to na Facebooku upozornil, že ministerstvo urobilo chybu. Súčasťou dizajnu je totiž vektor z fotobanky, pričom grafiku vytvorila Agnieszka Murphy. Vizuál pasov mal podľa nich vytvoriť slovenský umelec. Michal Šimečka teraz poukazuje na ďalšiu zaujímavosť. Šutaj Eštok podľa neho neprišiel na to, že do nových cestovných pasov vytlačil báseň jeho prapraprastrýka, Petra Dobroslava Bellu.

„Na toto odhalenie o mojej rodine pán Šutaj Eštok neprišiel! Určite sa nepotešil, keď na to prišli médiá. Do nových cestovných pasov totiž vytlačil báseň môjho prapraprastrýka, Petra Dobroslava Bellu. Ide o známe verše „Aká si mi krásna, Ty rodná zem moja!“ S pánom ministrom zjavne zdieľame hrdosť na mojich predkov. Teda minimálne jedného,“ píše na svojom Instagrame Michal Šimečka.

„Pre istotu mu chcem odkázať, že synovec básnika Petra Bellu-Horala – evanjelický farár a politik Matej Metod Bella (prastarý otec mojej mamy Marty, na ktorú koalícia od leta útočí) – bol jedným z hŕstky slovenských poslancov v Uhorskom sneme, signatárom Martinskej deklarácie a neskôr prvým bratislavským županom. Len tak pre istotu, keby zase niečo išiel niekam tlačiť,“ vysvetľuje Šimečka.

Dodáva, že láska k vlasti sa neprejavuje výtlačkami v pasoch, slovenskými vzormi z poľskej fotobanky ani krojmi z Wishu. Upozorňuje, že láska k vlasti sa prejavuje tým, že sa staráme o o svoju vlasť, nedrancujeme lesy, nenecháme pytliakov chrániť národné parky, nedovolíme, aby nekompetentné vedenie ministerstva kultúry nedokázalo včas vyplatiť peniaze na opravu hradov a ničilo naše kultúrne inštitúcie. Myslí si, že ľudia, ktorí toto dopustia, nie sú vlastenci a do pasov si môžu vytlačiť čokoľvek.