Na toto si trúfa málokto. Eva Máziková prekonala seba samu a ukázala, akú má veľkú odvahu

Slovenská speváčka je známa tým, že všade, kde sa ukáže, šíri naokolo energiu a pozitívnu náladu, ktorej má na rozdávanie. Zdá sa však, že si svoje baterky zvykne dobíjať zaujímavým spôsobom. Zároveň tým zvyšuje svoju imunitu, ktorá je u mnohých v chladnejších mesiacoch oslabená a posilňuje svoje zdravie. Ide však o niečo, čoho nie je schopný úplne každý.

Článok pokračuje pod videom ↓

Víchor zvaný Eva Máziková zakaždým pritiahne na seba pozornosť. Môže za to aj fakt, že je prostoreká a nebojí sa vyjadriť k akejkoľvek téme, ktorá je pre mnohých tabu. Elán do života jej rozhodne nechýba, no je dosť možné, že k tomu prispieva jedna vec. Podelila sa o to so svojimi fanúšikmi na Instagrame, kde zverejnila veľavravné video.

Otužovanie v jej podaní

Na záberoch možno vidieť herečkine chodidlá. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, keby nekráčala po snehu bosá. „Ako vidíte, máme sniežik, no a ja čo robím? Ja sa otužujem, ja to robím vždy, keď napadne sneh,“ citoval speváčku portál Koktejl. Eva Máziková je očividne zástankyňou otužovania, ktoré ju udržiava v perfektnej forme a dodáva jej energiu. Nejedného fanúšika prekvapila chôdza naboso po snehu. Vyžaduje si to totiž veľké odhodlanie.

Speváčka zároveň prezradila, že by išla do sauny, ktorá je taktiež skvelým spôsobom, ako otužovať organizmus. „Mali by sme teraz robiť saunu, ale žiaľbohu nemám čas, lebo by sme sa mohli hodiť kam? Do snehu! Všetko je zamrznuté, všetko je zasnežené, je krásne. A teraz si rýchlo idem umyť nohy teplou vodou,“ pokračovala 75-ročná speváčka.