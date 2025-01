Meghan Markle to povedala na plné ústa: Namiesto prímeria s rodinou sa rozhodla pre pravdu

Ak by ste sa niekoho spýtali, čo si praje v novom roku, takmer každý by okrem zdravia vyslovil jediné: mier. Často skloňované slovo rezonovalo zrejme aj u manželky princa Harryho, až prišla nečakaná zmena. Jeden rok to bolo u dvojnásobnej mamičky inak. Prezradila to v jednej časti dokumentu Harry & Meghan zrejme po tom, ako si prešla turbulentným obdobím vo svojom živote.

Dala prednosť pravde pred mierom, ako uviedol portál News Week. Meghan Markle je očividne sebavedomá a odvážna žena, čo sa v dnešnej dobe len tak nevidí. Málokto v súčasnosti dokáže povedať pravdu do očí svojim blízkym či iným ľuďom. Vyzerá to tak, že Meghan s tým problém nemala. Možno predpokladať, že je to u nej aktuálne aj dnes.

Slová manželky princa Harryho sa stali virálnymi na sociálnej sieti TikTok pár dní predtým, ako jej priaznivci netrpezlivo čakajú na novú kuchársku šou, ktorá sa začne vysielať 15. januára na Netflixe. Video, ktoré zachytilo Meghan, má doteraz viac ako 800-tisíc zobrazení a viac ako 27-tisíc „Páči sa mi to“, pričom popisok je stručný: „Šťastný nový rok“.

Pravda na prvom mieste