Na tomto kúpalisku sa teraz neokúpete, je však ľuďom prístupné zadarmo. Vodné radovánky si tu opäť užijete v tieto dni

Niektorým Trnavčanom možno zostali na pár dní oči v smútku. Ako informuje portál Trnavak, kúpalisko Kamenáč či Kamenný Mlyn je od piatka vypustené. Dôvodom je jeho čistenie. To znamená, že ak by ste sa sem v tieto horúce dni chceli prísť schladiť, máte smolu. No napriek tomu na kúpalisko môžete zadarmo zavítať, ale vodu nečakajte.

Kúpalisko má byť zatvorené aspoň do štvrtka, informuje web s odvolaním sa na príspevok v skupine na sociálnej sieti.

„Kúpalisko kamenný mlyn je zatvorené. Pani povedala, že minimálne do štvrtka. Tak len aby ste nešli zbytočne ako my,“ opísal návštevník, ktorého z kúpaliska otočili.

Po napustení bude znova prístupné pre ľudí, ktorí túžia po slnení čí schladení sa v bazéne.

Zatiaľ ho môžete navštíviť úplne zadarmo, slúži totiž ako oddychová zóna. Denne od 9:00 do 20:00 hodiny.

Týmto kúpaliskám sa radšej vyhnite

Úrad verejného zdravotníctva prináša každý týždeň aktualizáciu stavu prírodných a umelých kúpalísk. Povolenie na prevádzku malo na konci 29. týždňa 172 umelých kúpalísk a 536 bazénov. V prevádzke je aj 13 prírodných kúpalísk s neorganizovanou rekreáciou. Ďalších 68 vodných plôch má vyhovujúcu kvalitu vody.

Naopak, pre nevyhovujúcu vodu hygienici neodporúčajú kúpanie v lokalitách Nitrianske Rudno, Ružín – prítoky (prítok Hornádu), vodná nádrž (VN) Duchonka a Laborec Humenné. Rovnaké odporúčanie platí aj pre vodnú plochu Štrkovisko Čaňa, kde zistili premnoženie cyanobaktérií a nevyhovujúcu biologickú kvalitu vody na kúpanie.

Na vodnej nádrži Ružín, Ružín – prítoky (prítok Hnilca) a v rekreačnej oblasti (RO) Gazarka Šaštín-Stráže zistili prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľa chlorofylu. Pre kúpajúcich to môže znamenať zdravotné riziko. Zníženú priehľadnosť zistili na VN Lipovina – Bátovce, Jazero Krpáčovo, Horná Lehota a VN Tajch a Nová Baňa, kde nebola tiež dodržaná odporúčaná hodnota pre ukazovateľ farba.

V týchto prípadoch ide podľa hygienikov o zdravotne nevýznamné ukazovatele, ktoré sú vyšetrované nad rámec povinných platných ukazovateľov kvality vody na kúpanie. „V týchto lokalitách je naďalej umožnené rekreačné kúpanie, avšak so zvýšenou opatrnosťou,“ podotýka ÚVZ SR.