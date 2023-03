Na Táloch lyžiar zrazil vo vysokej rýchlosti 8-ročné dievčatko. S vážnymi zraneniami skončilo v nemocnici

Podľa informácii RTVS malo k nešťastiu dôjsť okolo obeda, keď na svahu bolo menej ľudí. Len 8-ročné dievčatko zrazil vo vysokej rýchlosti iný lyžiar. Podľa otca zrazeného dieťaťa mal lyžiar zrejme testovať lyže a rodičia zvažujú podanie trestného oznámenia.

Opýtal sa, či je v poriadku, no potom odišiel

Po zrážke sa mal lyžiar pri dievčatku zastaviť a opýtať sa, či je v poriadku. Keď na miesto zrážky dorazila mama zrazeného dieťaťa, odišiel a následne ho už rodičia nevedeli nájsť.

Záchranár Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry Juraj Janko povedal: „Je povinnosťou zastať a poskytnúť prvú pomoc. Je to aj slušnosť. Človek musí niesť zodpovednosť a zavolať lyžiarsku službu.“

Rodičia zvažujú podanie trestného oznámenia, nakoľko sa stav malej lyžiarky po niekoľkých hodinách zhoršil a museli ju previesť vo vážnom stave do nemocnice v Banskej Bystrici. S ťažkými zraneniami ležala niekoľko dní na jednotke intenzívnej starostlivosti, no aktuálne je jej stav už stabilizovaný. Otec zrazeného dievčatka uviedol, že utrpela tržné poranenia sleziny, no tie si, našťastie, nevyžiadali operačný zákrok.