Ak ste ešte nikdy nemali psa, týchto 5 plemien bude ideálnou voľbou. Týmto sa však vyvarujte, radí odborníčka

Chceli by ste si adoptovať psíka, no nie ste si celkom istí, aké plemeno si vybrať? Odborníčka radí v prvom rade sa zamyslieť nad adopciou psíka z útulku namiesto kupovania zvieratiek. Tieto plemená sú podľa nej do rodín a pre ľudí, ktorí si adoptujú prvýkrát, tie najlepšie.

Tieto psíky sú jednoducho skvelé

Ako informuje Mail Online, odborníčka na zvieratá, na TikToku známa ako ellevetsciences, prezradila, ktoré plemená je najlepšie zvážiť, ak si chcete prvýkrát zaobstarať psíka. Zoznam začína havanským psíkom (havanský bišon). Podľa Elle pripomína toto plemeno plyšové zvieratko a je známe svojou hravosťou. Výhodou je tiež to, že nepĺzne.

Havanské psy sú skvelé pre rodiny a rýchlo sa pripútajú k človeku. Môžu však trpieť separačnou úzkosťou, ak zostanú príliš dlho samy. Ďalším je bernský salašnícky pes, ktorého Elle opisuje ako hravého, jemného a milého. Sú však náchylné na niektoré zdravotné problémy. Majitelia si musia dávať pozor na ochorenia čriev, bedrových kĺbov a lakťov, ako aj na niektoré druhy rakoviny, ktorými tieto psíky trpia častejšie.

Útulkáč vám bude nekonečne oddaný

Nasleduje portugalský vodný pes, ktorý je známy ako temperamentný, atletický a inteligentný. Jeho adopciou podľa odborníčky nič nepokazíte. Ďalším Elliným odporúčaním je špringeršpaniel. Tieto psy sú podľa nej ľahko cvičiteľné, neuveriteľne verné a jednoducho skvelé. Prvé miesto v jej zozname však jednoznačne obsadili psíky adoptované z útulku.

„Jedny z najlepších psov na tejto planéte sú tie, ktoré dostali druhú šancu na život,“ myslí si Elle. „Tak bezvýhradne milujú svojich majiteľov a ja vám veľmi, veľmi odporúčam, aby ste si adoptovali zachráneného psa,“ vyzvala.

Na druhej strane, vyjadrila sa aj k plemenám, ktoré by si sama nezaobstarala. Na tento zoznam zaradila napríklad huskyho, ktorý má nekonečné množstvo energie, ktorú si potrebuje niekde vybiť. Domov by si nevzala ani čivavu či akéhokoľvek brachycefalického psíka, teda takého, ktorý má krátky nos a plochú tvár (napríklad mopslík). Tie sú síce roztomilé, no ťažko sa im dýcha a zdravie ich vie neraz poriadne potrápiť. Veľmi náchylné na zdravotné problémy sú podľa nej aj dogy.