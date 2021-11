Na Slovensku začne platiť núdzový stav a zákaz vychádzania. Takto bude vyzerať 2-týždňový lockdown

Vláda oznámila nové opatrenia. Na začiatku tlačovej besedy oznámil premiér Eduard Heger, že Slovenská republika je na tom veľmi zle, nemocnice sú absolútne preplnené a tento stav dlho nevydržia. Potrebné preto bolo prijatie nových opatrení.

Nové opatrenia:

núdzový stav na maximálne 90 dní, začne platiť od dnešnej polnoci, po dvoch týždňoch ho vláda prehodnotí

ak sa budú pravidlá uvoľňovať, tak iba pre zaočkovaných

platiť bude celodenný zákaz vychádzania, ktorý bude mať isté výnimky (nákup nevyhnutných potrieb v esenciálnych obchodov, návšteva nevyhnutných služieb, cesta do zamestnania, cesta na očkovanie, jaslí, škôl, pobyt v prírode v rámci okresu, pohreb, starostlivosť o blízku osobu a zdravotná starostlivosť či venčenie)

zatvorené budú aj kostoly (okrem individuálnej pastoračnej činnosti)

Zákaz vychádzania bude platiť od štvrtka, výnimka bude od 1.00 do 5.00 h. Vláda schválila aj viacero výnimiek zo zákazu vychádzania, priblížil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Viacero výnimiek

Ide napríklad o nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode (potraviny, lieky, drogéria, obuv, krmivá pre zvieratá, pohonné hmoty, noviny), nevyhnutné služby (okienkový predaj gastroprevádzok, banky, poisťovne, autoservisy a STK, čistiarne, výdajne e-shopov, kľúčová služba, optiky, servis mobilov, kúpele zo zdravotných dôvodov). Výnimkou bude aj cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa. Vláda podľa Lengvarského výrazne odporúča home office.

Cesta na a z očkovania a testovania na ochorenie COVID-19 či cesta do jaslí a škôl tvorí tiež výnimku zo zákazu vychádzania. V tomto prípade je povolený sprievod. Ľudia budú môcť ísť aj do prírody v rámci okresu.

“Je potrebné, aby sme sa ako spoločnosť zomkli. Situácia je vážna,” povedal premiér. Zomknutie je podľa neho dôležité medzi očkovanými aj neočkovanými, v koalícii aj opozícii a v celej spoločnosti.

Školy zostanú otvorené

Pravidlá začnú platiť od dnešnej pólnoci. Čo sa týka škôl, Sulík povedal, že konzílium na dva týždne navrhlo zatvoriť školy a liberáli sú zásadne proti. “Uplatnili sme si právo veta. Oceňujem, že koaliční partneri rešpektujú a dodržujú koaličnú zmluvu, ktorá takéto právo veta jednotlivým stranám priznáva. My to robíme mimoriadne zriedkavo,” povedal minister hospodárstva.

“Školy sa budú zatvárať ako posledné, trváme na tom, aby zostali otvorené. Súhlasíme aj s tým, aby testovanie v školách bolo povinné,” povedal Sulík. Zároveň súhlasí so sprísnením režimu, ale nechce, aby sa zatvárali školy. “Nechceme vychovať generáciu nevzdelaných detí, to by bola obrovská spoločenská škoda,” dodal.

Správu aktualizujeme.