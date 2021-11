Vláda rozhodla: Od zajtra začína 2-týždňový lockdown, zaočkovaní nebudú mať žiadne výhody

Školy na Slovensku sa budú zatvárať ako posledné. Informoval o tom počas stredajšieho rokovania vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že liberáli si uplatnili právo veta. Súhlasí s tým, aby bolo testovanie v školách povinné.

Sulík povedal, že konzílium na dva týždne navrhlo zatvoriť školy a liberáli sú zásadne proti. “Uplatnili sme si právo veta. Oceňujem, že koaliční partneri rešpektujú a dodržujú koaličnú zmluvu, ktorá takéto právo veta jednotlivým stranám priznáva. My to robíme mimoriadne zriedkavo,” povedal minister hospodárstva.

“Školy sa budú zatvárať ako posledné, trváme na tom, aby zostali otvorené. Súhlasíme aj s tým, aby testovanie v školách bolo povinné,” povedal Sulík. Zároveň súhlasí so sprísnením režimu, ale nechce, aby sa zatvárali školy. “Nechceme vychovať generáciu nevzdelaných detí, to by bola obrovská spoločenská škoda,” dodal.

Minister hospodárstva poznamenal, že školy boli v predchádzajúcom období veľmi dlho zatvorené. To, že sa nezatárajú školy, nie je podľa Sulíka zodpovednosť premiéra, ale berú to na seba. Konzílium odborníkov navrhlo, aby sa prezenčná výučba obmedzila na obdobie od 25. novembra do 3. decembra pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredných a vysokých škôl. Zrušiť by sa mali aj všetky mimoškolské aktivity detí.

Zachovať by sa mala podľa nich len prezenčná výučba na prvom stupni základných škôl a v materských školách. Od zajtra (25.11.) teda začne platiť 2-týždňový lockdown. Vláda by mala ukončiť rokovanie a oznámiť kompletné opatrenia už každú chvíľu. Situáciu sledujeme a budeme vás informovať.

Testovanie na pracoviskách

Firmy sa pri testovaní svojich zamestnancov budú riadiť manuálom Ministerstva hospodárstva SR. Vláda totiž v stredu uložila ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi úlohu vydať manuál pre zamestnávateľov na vykonanie povinného testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19.

Kabinet taktiež uložil ministrovi zdravotníctva stanoviť maximálnu regulovanú cenu antigénových testov vo výške 5 eur vrátane DPH a ministrovi financií zabezpečiť zamestnávateľom finančné prostriedky na preplatenie testovania.

Tí zamestnanci, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali ochorenie COVID 19, budú musieť byť testovaní, a to formou antigénnych samotestov každých sedem dní. Ak sa pritom situácia nezlepší, je možnosť, že sa uvedený interval skráti. „Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať, túto možnosť si necháme otvorenú,” skonštatoval Sulík.

Firmy si budú testy kupovať v lekárňach, štát im prostredníctvom rezortu hospodárstva preplatí päť eur za test a jedno euro za manipuláciu a prípadnú kontrolu. „V januári dajú žiadosť a budeme sa to snažiť veľmi rýchlo preplácať,” spresnil minister.

Vláda dlho váhala

Pravdou je, že slovenskej vláde trvalo (opäť) príliš dlho, pokým sa odhodlala na nejaký výraznejší krok v boji s pandémiou. Konzílium odborníkov volala po sprísnený opatrení už dávnejšie, ostrejšej kritike sa súčasná vládna koalícia nevyhla ani z úst prezidentky Zuzany Čaputovej.

Prehrávame boj s pandémiou, potrebujeme lockdown, vyhlásila po návšteve nemocnice v bratislavskom Ružinove. Ten by sa mal podľa nej dotknúť všetkých. Hovorí o potrebe zmeny prístupu. Poukázala na množstvo hospitalizovaných, obetí, ale aj vyčerpaných zdravotníkov. Vyzvala na stopnutie šírenia “bludov o covide”.

Nové opatrenia

Pred rokovaním sa otvorene hovorilo o dvojtýždňovom lockdowne, zákaze nočného vychádzania, zatváraní reštaurácií, hotelov, kaviarní, kaderníctiev či fitness centier. Denník N zistil aj to, že pre očkovaných by mala platiť výhoda, že nakúpia aj v esenciálnych obchodoch. Lockdown trvajúci 2 týždne však nemusel byť len konečným riešením.

Správu aktualizujeme