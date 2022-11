Na Slovensku ročne zbytočne zomrie 5-tisíc ľudí kvôli zlému zdravotníctvu, tvrdia lekári

Na Slovensku ročne zbytočne zomrie 5-tisíc ľudí. Na štvrtkovom protestnom zhromaždení s názvom Zachráňme zdravotníctvo to uviedol predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

Podľa neho ide o ľudí, ktorí zomreli, a pritom zomrieť nemuseli, keďže lekári im nemohli dať to, čo potrebovali. „Dve slovenské dediny zbytočne zomrú každý rok,“ zdôraznil. Vlády sa pýta, čo s tým ide robiť. Lekári podľa Visolajského riešia len toto číslo, teda počet odvrátiteľných úmrtí, a nie svoje platy. „Keby sme chceli len vyššie platy, už tu nie sme a zarábame niekde inde,“ povedal šéf LOZ.

Lekári sa chcú starať o pacientov

Lekári podľa Visolajského od vlády žiadajú, aby im dala podmienky na to, aby sa mohli starať o svojich pacientov. Zdravotníctvo je podľa neho zle nastavené pre pacientov, aj pre zdravotníkov. „Perfektne je však nastavené pre rôzne firmy, ktoré majú zisky,“ povedal.

Lekári podľa neho žijú v nemocniciach vo veľkej beznádeji. „Máme však svetielko na konci tunela, že to bude lepšie,“ povedal. Upozornil na to, že väčšina z 2 100 lekárov, ktorí podali výpovede, sú dnes v práci. „Zdravotníctvo môžeme zmeniť len vtedy, keď všetci budeme chcieť,“ povedal šéf LOZ.

Predstavitelia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) sa po stredajšom sedemhodinovom rokovaní na Úrade vlády SR s premiérom Eduardom Hegerom, ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a ministrom financíí Igorom Matovičom nedohodli na plnení ôsmich požiadaviek lekárov.

Protest nakoniec bude

„Rokovania pokračujú, protest zajtra bude,“ povedal prezident LOZ Peter Visolajský. Oceňuje, že vláda začala konštruktívne pristupovať k riešeniu problému s výpoveďami 2 100 lekárov. K dohode sa podľa neho obe strany začínajú blížiť. „Oceňujeme aj snahu parlamentu a poslancov, že nám pomáhajú, aby sme sa dohodli,“ povedal.

Od vlády dostala LOZ podľa Visolajského návrh na zvyšovanie platov lekárov, ktorý nie úplne reflektuje snahu lekárov zabezpečiť personálnu stabilitu v nemocniciach. „Verím, že v tejto veci sa dohodneme a pri ďalšom stretnutí, ktoré je naplánované na pondelok o 10:00, že vláda by mohla prísť s lepším riešením,“ povedal.

LOZ chce podľa neho nastaviť systém odmeňovania tak, aby zostali lekári v nemocniciach. Upozornil na to, že mzdy lekárov sú súčasťou celkovej dohody o požiadavkách LOZ. „Ponuka, ktorá prišla, bola jednorazové navýšenie, náš kompromis bol dať to do istého postupného navýšenia, nestretlo sa to však s pochopením,“ povedal šéf LOZ.