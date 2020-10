Na Slovensku pribudlo za utorok 1410 nových prípadov. Od zajtra platia prísnejšie opatrenia

Na Slovensku v utorok (13.10) pribudlo 1410 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 10 228 testov. Celkovo tak evidujeme 22 296 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V utorok pribudlo 321 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 6709 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 476 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 398 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 18 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 48 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 567 733 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 66.

Najviac pozitívnych prípadov zaznamenali v Žilinskom kraji (367), nasleduje Prešovský kraj (264), Košický (179), Banskobystrický (151), Trnavský (138), Trenčiansky (124), Nitriansky (101) a Bratislavský kraj (86). Je medzi nimi 716 žien a 694 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 92 rokov.

Vláda nerozhoduje o zatváraní reštaurácií, je to rozhodnutie odborníkov

Vláda nerozhoduje o zatváraní reštaurácií, je to rozhodnutie odborníkov. Uviedol to premiér Igor Matovič pred rokovaním vlády v súvislosti s vyjadreniami ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Ten by chcel, aby sa reštaurácie, divadlá či fitnescentrá zatvárali len v okresoch, kde je v týchto zariadeniach potvrdený prenos ochorenia COVID-19. Matovič návrh Sulíka označil za ‘tliachaniny’.

“Očakával by som od členov vlády, aby ovládali aspoň právny poriadok. Jediný, kto môže prijímať opatrenia v týchto veciach, je Úrad verejného zdravotníctva,” tvrdí predseda vlády. Dodal, že vláda ani raz za šesť mesiacov neprijímala žiadne opatrenia, ktoré sa týkajú hygieny.

“Vždy to je najprv názor pandemickej komisie, potom to schváli krízový štáb a na základe toho koná hlavný hygienik. Vláda v podstate nemá absolútne čo do toho hovoriť, je to rozhodnutie odborníkov,” poznamenal. Na margo rušenia vlakov zadarmo premiér povedal, že debata na vláde môže byť o čomkoľvek.

Po rokovaní potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík, že vláda o režime v reštauráciách, fitnescentrách a kinách nerokovala. Zároveň pochybuje o tom, či je správne, aby hlavný hygienik mal takú veľkú moc, aby o tom mohol rozhodovať. Ján Mikas včera zverejnil dáta, v reštauráciách bolo 5 ohnísk, boli až na 8. mieste v poradí, o fitnescentrách žiadne dáta nie sú. Za kompenzácie bude zodpovedný premiér, potvrdil Richard Sulík.