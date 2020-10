Po Slovensku nechodí 200-tisíc nakazených. Daný údaj je podľa odborníka omyl, ale hodí sa konšpirátorom

Reálny počet infikovaných v populácii odhadujú experti na maximálne 50-tisíc. Richard Kollár z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky na Univerzite Komenského v Bratislave pre portál vZdravotníctve.sk uviedol, že 200-tisíc nakazených, ktoré komunikovali členovia vlády, je omyl.

Ako konštatoval na sociálnej sieti, reálny počet infikovaných v populácii odhaduje na 30 až 45-tisíc. Opäť podľa neho šermujeme číslami, ktoré nedávajú v danej situácii žiadny zmysel. Podľa bývalého šéfa Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) Martina Smatanu sa možno vláda snažila verejnosti adresovať varovanie o tom, čo nás čaká, ak nebudeme zodpovední. Počet infikovaných v populácii sa dá podľa neho odhadnúť viacerými spôsobmi, ani jednou z metód však nedocielime taký vysoký výsledok.

Omyl odporúčajú napraviť

Konšpiračné správy podľa Kollára tentokrát šíria priamo na tlačovej besede členovia vlády. “Je to nebezpečné, lebo také číslo by sa veľmi hodilo konšpiračnej scéne a podporilo ich argument, že všetky naše opatrenia sú zbytočné. Tento omyl odporúčam čo najskôr opraviť, prípadne jasne komunikovať, že nejde o počet infikovaných dnes, ale o ich možný počet v budúcnosti,” povedal pre portál vZdravotníctve.sk expert na dynamické matematické modelovanie.

Ako odhadujú počty nakazených?

Jednou z možností, ako odhadnúť počty infikovaných v populácii, je podľa zdravotníckeho analytika Martina Smatanu porovnávanie údajov s inými krajinami a následným hrubým približným vyjadrením čísel. “Ide o krčmové porovnania a ani neviem, s akou krajinou by sa to porovnávalo, aby sme dosiahli 200-tisíc nakazených, keď jedna z najhorších – Česko, má 62 170 pozitívnych (pozn. red.: počet aktívnych prípadov), ale cca 2-krát takú populáciu, čiže to vychádza na cca 31-tisíc infikovaných u nás,” ozrejmil.

Ďalšou možnosťou je dopočítanie infikovaných na základe porovnania našich pozitívnych, asymptomatických, hospitalizovaných, zomretých a čísel zo zahraničných štúdií. Podľa toho však vychádza, že Slovensko má od 25 do 50-tisíc nakazených, to pri extrémne pesimistických odhadoch.

Čísla uviedol Milan Krajniak

Na nedeľňajšej tlačovej besede po zasadnutí Ústredného krízového štábu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak uviedol, že koronavírus môže prenášať každý 25. človek na Slovensku. Konštatoval, že nakazených je až 200-tisíc ľudí. “Ide o odhad počtu možných infikovaných osôb podľa v súčasnosti existujúcich percent potvrdených ochorení COVID-19 vo svete,” doplnilo vo vyjadrení Ministerstvo zdravotníctva SR. Ako na pondelkovom tlačovom brífingu vysvetlil premiér, číslo vychádza z predpokladu, že bude tento týždeň na Slovensku denne pribúdať dvetisíc pozitívne testovaných.