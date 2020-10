Zavádzajú sa nové opatrenia: Zatvárajú sa stredné školy, sauny či fitness centrá

Už včera večer na tlačovej konferencii avizoval premiér Igor Matovič, že dnes budú zverejnené po zasadnutí Ústredného krízového štábu nové opatrenia na boj s novým koronavírusom. Avizoval to po včerajšom zasadnutí pandemickej komisie.

Komisiu zvolali pre rastúci počet infikovaných. Matovič tvrdí, že počty nakazených budú zrejme dramaticky narastať. Najväčšou zbraňou je podľa jeho slov nateraz nosenie rúška. “Musíme sa brániť ako spoločenstvo veľmi zodpovedných ľudí,” uviedol Matovič.

Stredné školy budú od zajtra zatvorené

Stredné školy od pondelka (12. 10.) prejdú na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania. V nedeľu o tom počas rokovania ústredného krízového štábu (ÚKŠ) informoval minister školstva Branislav (SaS). Dodal, že od pondelka by malo byť zároveň výrazne odporúčané nosenie rúšok aj pre materské školy. Pre prvý a druhý stupeň základných škôl bude nosenie rúšok povinné. Deti do troch rokov nemusia mať rúška. V materských a základných školách bude aj naďalej výučba prezenčná. Po vyučovaní na základných školách sa zakážu organizovať aktivity.

Nové opatrenia, ktoré budú platné od 15. októbra 2020

Slovensko sa vydalo v prípade pandémie nového koronavírusu “českou” cestou. V najbližších dňoch preto sprísni protiepidemické opatrenia.

Od štvrtka 15. októbra budú rúška povinné aj v exteriéri v obciach a mestách. Výnimku bude mať nosenie rúška mimo obcí a miest pre rodinu, alebo ak ľudia budú od seba vzdialení viac ako päť metrov. Takisto bude platiť zákaz všetkých hromadných podujatí, na vláde sa v pondelok prerokuje aj zákaz zhromažďovania nad šesť ľudí. Reštaurácie budú otvorené, jedlo však môžu podávať len zabalené a zákazníci ho nemôžu konzumovať v interiéri. Fitness centrá, akvaparky, wellness či sauny budú zatvorené.

Obchody s potravinami a drogériou budú musieť vymedziť čas nákupu pre seniorov od 9 do 11 hodiny ráno. Nakupovať však budú môcť aj v iné časy. Obmedzí sa aj počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách na jedného človeka na 15 metrov štvorcových. Do nákupných centier bude možné vstúpiť len po odmeraní teploty, povolený vstup bude teda iba osobám, ktoré nevykazujú žiadne príznaky ochorenia.

Po rokovaní ústredného krízového štábu to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Matovič: Zaťahujeme poslednú záchrannú brzdu, inak nás čaká lockdown

Slovensko sa v prípade aktuálnej situácie s pandémiou nového koronavírusu snaží zatiahnuť poslednú záchrannú brzdu. Ak nezafunguje, Slovensko čaká lockdown ako v Izraeli.

Po rokovaní ústredného krízového štábu to vyhlásil premiér Igor Matovič (OĽANO) s tým, že Slovensko a jeho obyvatelia majú poslednú možnosť na to, aby boli opatrní a dodržiavali protiepidemické opatrenia.

Sprísnené opatrenia by sa mohli uvoľniť, keď dosiahneme hranicu 7-dňového kĺzavého medián pod 500.